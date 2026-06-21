AFP
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«¿No es ese su trabajo? - Roy Keane critica los elogios «exagerados» a Thomas Tuchel tras la victoria de Inglaterra sobre Croacia en su debut mundialista»
Los jugadores de Inglaterra elogian su aportación en la primera parte
Inglaterra venció 4-2 a Croacia el miércoles en su debut en el Grupo L del Mundial. Ante 70.389 aficionados, el descanso acaparó la atención.
Tras igualar 2-2, Tuchel motivó al equipo en el vestuario. Harry Kane declaró: «Hay que darle el mérito al entrenador. Nos dijo en el descanso: “Si perdemos, que sea a nuestra manera”». Se notó en la segunda parte: salimos a por todas y ellos no pudieron seguir nuestro ritmo. Ese debe ser nuestro nivel en cada partido. Hay que reconocer el mérito de todos: es el primer partido y logramos un gran resultado ante un rival difícil».
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Keane cuestiona una reacción «exagerada»
Declan Rice respaldó las palabras de su capitán sobre la remontada y añadió: «En el descanso fue genial; sus palabras tranquilizaron a todos. Pensé: “Vaya, qué gran entrenador”. Salimos en la segunda parte relajados y fuimos a por todas».
Sin embargo, el excapitán de la República de Irlanda y del Manchester United, Roy Keane, restó importancia al revuelo en torno a Tuchel. Keane, en ITV, afirmó: «¿No es una reacción exagerada a su charla del descanso? ¿Qué se supone que debe hacer? Ese es su trabajo, ¿no? Su trabajo es darles información y que luego rindan en el campo. Eso haría cualquier gran entrenador: los reúnes en el descanso y les recuerdas lo que deben hacer. Es una exageración».
Analizar la situación en el vestuario
Keane explicó que evaluar el ambiente en el vestuario es esencial. Añadió: «Cada partido es diferente y cada situación también. He trabajado con grandes entrenadores. A veces crees que en el descanso te van a dar un sermón y te tratan con suavidad; otras, crees que lo haces bien y te son muy duros. Depende de lo que se perciba en el partido y de lo que él considere que los jugadores necesitan. Está perfectamente capacitado para hacerlo».
Al preguntarle cómo revirtió el partido ante Inglaterra —que marcó dos goles en la segunda parte contra Croacia por medio de Jude Bellingham y el suplente Marcus Rashford—, Tuchel explicó su enfoque y reveló lo que dijo en el vestuario: «Les dije que, aunque perdiéramos, eso no cambiaría mi percepción de los últimos 17 días. Pero hagámoslo a nuestra manera. Estamos demasiado centrados en el resultado, en proteger algo que aún no tenemos. El segundo gol fue solo un ejemplo. Creo que jugábamos con siete atrás y no defendimos la portería. Entonces, ¿para qué jugar con siete atrás? Si pasa algo y el resultado no nos es favorable, queremos jugar este partido como queremos y como lo hemos hecho juntos durante 17 días. Solo intenté animarlos a ir a por todas».
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¿Qué le depara el futuro a Inglaterra?
Inglaterra comenzó el Mundial con una victoria que le otorgó tres puntos en el Grupo L. Ahora, Tuchel y su equipo se preparan para enfrentar a Ghana el martes; un nuevo triunfo les aseguraría el pase a dieciseisavos.
Tras ese duelo cerrarán la fase de grupos ante Panamá el sábado.