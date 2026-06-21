«¿No es ese su trabajo? - Roy Keane critica los elogios «exagerados» a Thomas Tuchel tras la victoria de Inglaterra sobre Croacia en su debut mundialista»

Keane explicó que evaluar el ambiente en el vestuario es esencial. Añadió: «Cada partido es diferente y cada situación también. He trabajado con grandes entrenadores. A veces crees que en el descanso te van a dar un sermón y te tratan con suavidad; otras, crees que lo haces bien y te son muy duros. Depende de lo que se perciba en el partido y de lo que él considere que los jugadores necesitan. Está perfectamente capacitado para hacerlo».

Al preguntarle cómo revirtió el partido ante Inglaterra —que marcó dos goles en la segunda parte contra Croacia por medio de Jude Bellingham y el suplente Marcus Rashford—, Tuchel explicó su enfoque y reveló lo que dijo en el vestuario: «Les dije que, aunque perdiéramos, eso no cambiaría mi percepción de los últimos 17 días. Pero hagámoslo a nuestra manera. Estamos demasiado centrados en el resultado, en proteger algo que aún no tenemos. El segundo gol fue solo un ejemplo. Creo que jugábamos con siete atrás y no defendimos la portería. Entonces, ¿para qué jugar con siete atrás? Si pasa algo y el resultado no nos es favorable, queremos jugar este partido como queremos y como lo hemos hecho juntos durante 17 días. Solo intenté animarlos a ir a por todas».