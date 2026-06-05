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«No es Erling Haaland ni Harry Kane»: Florentino Pérez anticipa el anuncio de un fichaje de 150 millones de euros para el Real Madrid la próxima semana, pero descarta varios nombres destacados
Pérez insinúa un importante plan de fichajes
Pérez, en «Horizonte», rechazó los rumores sobre Haaland o Kane y anunció un fichaje de 150 M€ para la próxima semana, mientras Riquelme promete a Haaland si llega a la presidencia.
Anunció que la próxima semana se confirmará un fichaje valorado en 150 millones de euros. Sus palabras llegan mientras crece la presión de su rival presidencial, Enrique Riquelme, quien prometió traer a Haaland al Bernabéu.
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Pérez explica la postura del Madrid
Pérez fue tajante sobre Haaland y Kane: «No se trata de Erling Haaland ni de Harry Kane», desmintió los rumores.
Sobre los fichajes, añadió: «Ya tenemos a Mourinho, Konaté y Dumfries, y el martes ofreceremos más de 150 millones por un jugador de élite de la Champions, el traspaso más caro de la historia del Real Madrid».
La política interna y la disputa con Riquelme
Las declaraciones del presidente llegan en un momento de gran tensión en el Bernabéu. Pérez critica a Riquelme, a quien acusa de intentar influir en los valores del club.
«Las críticas no me duelen. Lo que me duele es que estas personas quieran influir en el Real Madrid; el padre de Riquelme era uno de ellos», explicó Pérez. «He visto una conspiración en los medios para desestabilizar al club. Quería frenarlo y por eso convocé elecciones. No es casualidad que quienes intentan desestabilizar al club provengan de una etapa oscura. En las asambleas metieron a gente ajena al Madrid; se colaron. Por eso volví en 2009. Ahora son sus hijos. Estoy furioso».
Sobre la promesa de Riquelme de fichar a Haaland, Pérez afirmó: «Todos lo han desmentido: su padre, su agente y el club. Es un farol. Y estoy aquí para defender al Real Madrid».
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La atención se centra ahora en el anuncio de la próxima semana
Ahora todos quieren saber quién es el jugador que, según Pérez, llegará por 150 millones de euros. El anuncio puede marcar la campaña presidencial y convencer a los aficionados antes de las elecciones. Mientras Riquelme defiende su proyecto, Pérez confía en que este fichaje refuerce su posición y consolide la confianza en el futuro del Real Madrid.