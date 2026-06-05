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«No es Erling Haaland ni Harry Kane»: Florentino Pérez adelanta el anuncio de un fichaje de 150 millones de euros para el Real Madrid la próxima semana, pero el presidente descarta varios nombres destacados
Pérez insinúa un importante plan de fichajes
Pérez habló de fichajes en «Horizonte», en plena carrera presidencial. Desmintió el interés en Haaland o Kane y anunció un fichaje bomba.
Anunció que la próxima semana se confirmará un fichaje valorado en 150 millones de euros. Sus palabras llegan en plena pugna con Enrique Riquelme, quien promete traer a Haaland al Bernabéu.
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Pérez explica la postura del Madrid
Pérez fue tajante al referirse a los rumores en torno a varios grandes nombres, entre ellos Michael Olise, Haaland y Kane. Afirmó: «[Olise] es un gran jugador, pero no es el nombre en el que estoy pensando. Tampoco es [Jeremy] Doku ni Haaland. Desde el centro del campo hacia delante».
Sobre los fichajes, añadió: «Ya tenemos a [José] Mourinho, [Ibrahima] Konaté y [Denzel] Dumfries, pero habrá más. El martes ofreceremos más de 150 millones a un equipo de la élite de la Liga de Campeones por un gran jugador; sería el traspaso más caro del Real Madrid».
La política interna y la disputa con Riquelme
Las palabras del presidente llegan en un momento de alta tensión en el Bernabéu. Pérez ha criticado a Riquelme, a quien acusa de querer influir en los valores del club.
«Las críticas no me duelen. Lo que me duele es que estas personas quieran influir en el Real Madrid; el padre de Riquelme era uno de ellos», explicó Pérez. «He percibido una conspiración en los medios para desestabilizar al club. Quería cortarla de raíz, por eso decidí convocar elecciones. Es curioso que quienes buscan desestabilizar al club procedan de un período siniestro de su historia. Metieron en las asambleas a gente que no era del Real Madrid, se colaron. Por eso volví en 2009. Ahora son sus hijos. Estoy furioso».
Sobre la promesa de Riquelme de fichar a Haaland, Pérez sentenció: «Todos lo han desmentido: su padre, su agente y el club. Es un farol. Y estoy aquí para defender al Real Madrid. Somos un club unido».
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La atención se centra ahora en el anuncio de la próxima semana
Ahora toda la atención se centra en el jugador que, según Pérez, llegará por 150 millones de euros. El anuncio podría ser clave en la campaña presidencial e influir en los aficionados antes de la votación. Mientras Riquelme promueve su propia visión para el club, Pérez espera que este fichaje refuerce su posición y consolide la confianza en el futuro del Real Madrid.