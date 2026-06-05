«No es Erling Haaland ni Harry Kane»: Florentino Pérez adelanta el anuncio de un fichaje de 150 millones de euros para el Real Madrid la próxima semana, pero el presidente descarta varios nombres destacados

Las palabras del presidente llegan en un momento de alta tensión en el Bernabéu. Pérez ha criticado a Riquelme, a quien acusa de querer influir en los valores del club.

«Las críticas no me duelen. Lo que me duele es que estas personas quieran influir en el Real Madrid; el padre de Riquelme era uno de ellos», explicó Pérez. «He percibido una conspiración en los medios para desestabilizar al club. Quería cortarla de raíz, por eso decidí convocar elecciones. Es curioso que quienes buscan desestabilizar al club procedan de un período siniestro de su historia. Metieron en las asambleas a gente que no era del Real Madrid, se colaron. Por eso volví en 2009. Ahora son sus hijos. Estoy furioso».

Sobre la promesa de Riquelme de fichar a Haaland, Pérez sentenció: «Todos lo han desmentido: su padre, su agente y el club. Es un farol. Y estoy aquí para defender al Real Madrid. Somos un club unido».