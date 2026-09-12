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«¡No es el partido para Luka Modric!»: Ruben Amorim revela qué debe hacer el AC Milan para sacar la mejor versión del maestro del centro del campo
Amorim, crítico con el papel de Modric
Amorim ofreció una valoración sincera de la aportación de Modric tras el caótico empate 2-2 del AC Milan con la Lazio, al sugerir que la leyenda croata se vio superada por el ritmo frenético del encuentro.
El Milan parecía encaminado a una dura derrota en el Stadio Olimpico después de una primera parte apática que le dejó 2-0 abajo. Aunque el equipo reaccionó finalmente para rescatar un punto, Amorim no tardó en señalar que la falta de estructura del partido perjudicó directamente a su veterano mediapunta, que fue sustituido tras una serie de errores poco habituales.
En declaraciones a DAZN Italia después del pitido final, el técnico portugués no ocultó las dificultades que atravesó su centrocampista estrella en pleno fragor de la batalla. "Necesitamos ser realmente buenos con el balón para sentirnos cómodos en el partido. Si cambia de manos constantemente durante el encuentro, entonces no es el partido para Luka", confesó Amorim.
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Una historia de dos partes en Roma
El partido en sí fue una montaña rusa de emociones para los aficionados milanistas desplazados, que presenciaron una primera parte tan mala que provocó abucheos desde la grada visitante. La Lazio parecía tenerlo todo bajo control, certera en su ejecución, ya que Matteo Cancellieri y Tijjani Noslin aprovecharon los errores defensivos para poner a los locales con dos goles de ventaja.
El ambiente en el Olímpico era notablemente inquietante, ya que el técnico del Ac Milan, Gennaro Gattuso comparó el estadio vacío con la etapa del COVID-19 debido a las continuas protestas de los aficionados contra la directiva de la Lazio. A pesar del silencio en las gradas, la Lazio dominó los duelos físicos y dejó a los hombres de Amorim persiguiendo sombras hasta el descanso.
Amorim coincidió con la dura valoración de sus jugadores durante ese periodo inicial y señaló la falta de intensidad que estuvo a punto de costarles el partido. "La energía en la primera parte, sinceramente, no estuvo ahí; perdimos muchísimos balones sin ninguna presión, en pases simples. Superaron a nuestros defensas con demasiada facilidad, pero la segunda parte fue lo contrario. Tuvimos energía, controlamos el partido, fue un equipo completamente distinto y un partido completamente distinto", respondió Amorim.
Cambios tácticos y el impacto de Moreira
El punto de inflexión para el Milan llegó con una valiente triple sustitución al descanso, que aportó al equipo la velocidad que tanto necesitaba. Diego Moreira, que había sufrido en su anterior aparición contra la Juventus, fue el héroe de la noche al marcar dos veces en una rápida ráfaga de dos minutos para igualar el marcador. La entrada de Yunus Musah también dio a la sala de máquinas el despliegue físico que tanto se echó en falta cuando Modric estaba sobre el césped.
Al explicar el motivo de los cambios y la posición de Moreira, Amorim declaró: "Cambiamos la forma en que nos presentamos en la segunda parte con Musah, porque entendimos que necesitábamos un poco más de ritmo en el medio. Además, Luka estaba realmente muy cerca de los centrales, así que eran cuatro jugadores para iniciar una jugada, menos espacio entre líneas", señaló el técnico.
- Getty Images Sport
Margen de mejora en ataque
Aunque la remontada fue impresionante, el partido también puso de relieve la preocupación persistente por varios de los nombres más destacados del Milan. Amorim reconoció que el equipo sigue siendo un trabajo en progreso, especialmente en la manera en que convierte la posesión en ocasiones reales de gol.
«Necesitamos pasar más tiempo cerca del área. Pasamos mucho tiempo con el balón, pero lejos del área, así que necesitamos crear más conexiones dentro del área. Puedes poner muchos centros, pero necesitamos más variantes, a veces con desmarques hacia el córner de Pulisic y Alpha, pero también Ramos va a mejorar durante la temporada», concluyó Amorim.
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