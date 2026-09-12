«¡No es el partido para Luka Modric!»: Ruben Amorim revela qué debe hacer el AC Milan para sacar la mejor versión del maestro del centro del campo

Amorim ofreció una valoración sincera de la aportación de Modric tras el caótico empate 2-2 del AC Milan con la Lazio, al sugerir que la leyenda croata se vio superada por el ritmo frenético del encuentro.

El Milan parecía encaminado a una dura derrota en el Stadio Olimpico después de una primera parte apática que le dejó 2-0 abajo. Aunque el equipo reaccionó finalmente para rescatar un punto, Amorim no tardó en señalar que la falta de estructura del partido perjudicó directamente a su veterano mediapunta, que fue sustituido tras una serie de errores poco habituales.

En declaraciones a DAZN Italia después del pitido final, el técnico portugués no ocultó las dificultades que atravesó su centrocampista estrella en pleno fragor de la batalla. "Necesitamos ser realmente buenos con el balón para sentirnos cómodos en el partido. Si cambia de manos constantemente durante el encuentro, entonces no es el partido para Luka", confesó Amorim.