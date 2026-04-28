Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern de Múnich, tocó con la mano un centro de Dembélé dentro del área tras recibir el balón en la cadera. El VAR, Carlos del Cerro Grande, revisó la jugada y el árbitro Scharer señaló penalti.

«El brazo izquierdo se extiende y aumenta la superficie defensiva. En mi opinión, es una mano sancionable porque se amplía la superficie corporal. La decisión fue correcta», afirmó el experto en arbitraje Lutz Wagner. Kimmich, sin embargo, no estaba convencido: «Es frustrante, no había rival detrás que pudiera marcar. La regla podría mejorarse». El jugador de 31 años propuso un sistema en el que no todas las manos en el área impliquen penalti, y sugirió una sanción menos severa para estos casos fortuitos.

El técnico del Bayern, Vincent Kompany, lo tildó de «muy discutible», y el director deportivo, Max Eberl, añadió en la zona mixta: «Hay mucho que debatir. La pelota golpeó primero el cuerpo y luego la mano, así que quizá no debería haberse pitado. Pero ¿qué sentido tiene enfadarse ahora? Por desgracia, pitó la falta».

Los comentaristas deAmazonPrime Christoph Kramer y Mats Hummels también cuestionaron la decisión. «Otra vez esa supercámara lenta; es lo peor del fútbol, hace que todo parezca peor», se quejó Kramer. Hummels añadió: «Tras el disparo, la mano se mueve bruscamente y eso empeora la imagen. El balón rebota en la cadera; siempre he pensado que no debería ser penalti».