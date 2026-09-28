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Adhe Makayasa
Traducido por

«No es difícil ser futbolista»: el delantero del Real Madrid Endrick rechaza las afirmaciones sobre la presión en el fútbol y destaca la difícil situación de los trabajadores corrientes

Endrick
Real Madrid
Primera División
Brazil
Amistosos

El delantero del Real Madrid Endrick ha descartado las afirmaciones de que los futbolistas soportan una presión insoportable, al sostener que competir al máximo nivel no es difícil en comparación con la realidad a la que se enfrentan los trabajadores corrientes. El internacional brasileño subrayó que los jugadores deberían mostrarse agradecidos por unos salarios que les cambian la vida en lugar de quejarse de las exigencias del deporte.

  • La sensación brasileña ofrece una perspectiva sensata

    Endrick habló con franqueza sobre las exigencias del fútbol moderno durante su concentración con Brasil. El exdelantero del Palmeiras admitió que los partidos traen momentos de tensión, pero rechazó las afirmaciones de que jugar al fútbol profesional pueda considerarse una vida dura. En su opinión, el enorme dinero que ganan los mejores jugadores transforma la vida de sus familias de una manera que no puede compararse con la agotadora rutina de los trabajadores corrientes.

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    La estrella del Madrid rechaza las penurias de los jugadores

    En declaraciones al canal de televisión brasileño TV Globo, el delantero subrayó la importancia de ser agradecido por todo lo que te da el fútbol. Destacando el contraste entre el fútbol de élite y la vida laboral cotidiana, Endrick dijo: "Nosotros [los futbolistas] afrontamos una presión enorme, pero tenemos que estar agradecidos por lo que nos da el fútbol. Por supuesto, hay momentos de mucha presión, pero el fútbol nos da cosas maravillosas que pueden cambiar la vida de nuestras familias".

    Restando importancia a las quejas sobre la presión en este deporte, añadió: "No es duro ser futbolista. Sí, hay ciertas cosas que pasan que son difíciles, pero no podemos decir que ser jugador sea duro. Lo duro es ser alguien que se despierta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, trabajando de lunes a domingo".

  • Una existencia privilegiada exige una profunda gratitud

    Mostrando una madurez muy por encima de su edad adolescente, el delantero brasileño restó importancia a las quejas por las exigencias externas al poner en una clara perspectiva los lujos del fútbol moderno. Recordando a sus compañeros de profesión que deben valorar su fortuna en lugar de venirse abajo bajo los focos, el delantero del Madrid concluyó: «Estamos dentro del fútbol, haciendo lo que más nos gusta y ganando dinero que puede cambiar la vida de nuestra familia. Solo tenemos que dar gracias a Dios por este momento».

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  • Se avecina una rotación en la selección nacional

    Tras ser titular en el empate 1-1 contra Australia en Townsville, la delantera podría pasar al banquillo para el segundo amistoso del martes en Brisbane. Se espera que Carlo Ancelotti siga rotando su plantilla antes de que Brasil termine su gira contra India. Una vez finalice el parón internacional, la adolescente regresará a España para pelear por tener más minutos en el Madrid, tras haber sumado apenas cuatro minutos sobre el terreno de juego esta temporada.

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