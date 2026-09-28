Getty Images Sport
Traducido por
«No es difícil ser futbolista»: el delantero del Real Madrid Endrick rechaza las afirmaciones sobre la presión en el fútbol y destaca la difícil situación de los trabajadores corrientes
La sensación brasileña ofrece una perspectiva sensata
Endrick habló con franqueza sobre las exigencias del fútbol moderno durante su concentración con Brasil. El exdelantero del Palmeiras admitió que los partidos traen momentos de tensión, pero rechazó las afirmaciones de que jugar al fútbol profesional pueda considerarse una vida dura. En su opinión, el enorme dinero que ganan los mejores jugadores transforma la vida de sus familias de una manera que no puede compararse con la agotadora rutina de los trabajadores corrientes.
- Getty Images Sport
La estrella del Madrid rechaza las penurias de los jugadores
En declaraciones al canal de televisión brasileño TV Globo, el delantero subrayó la importancia de ser agradecido por todo lo que te da el fútbol. Destacando el contraste entre el fútbol de élite y la vida laboral cotidiana, Endrick dijo: "Nosotros [los futbolistas] afrontamos una presión enorme, pero tenemos que estar agradecidos por lo que nos da el fútbol. Por supuesto, hay momentos de mucha presión, pero el fútbol nos da cosas maravillosas que pueden cambiar la vida de nuestras familias".
Restando importancia a las quejas sobre la presión en este deporte, añadió: "No es duro ser futbolista. Sí, hay ciertas cosas que pasan que son difíciles, pero no podemos decir que ser jugador sea duro. Lo duro es ser alguien que se despierta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, trabajando de lunes a domingo".
Una existencia privilegiada exige una profunda gratitud
Mostrando una madurez muy por encima de su edad adolescente, el delantero brasileño restó importancia a las quejas por las exigencias externas al poner en una clara perspectiva los lujos del fútbol moderno. Recordando a sus compañeros de profesión que deben valorar su fortuna en lugar de venirse abajo bajo los focos, el delantero del Madrid concluyó: «Estamos dentro del fútbol, haciendo lo que más nos gusta y ganando dinero que puede cambiar la vida de nuestra familia. Solo tenemos que dar gracias a Dios por este momento».
Se avecina una rotación en la selección nacional
Tras ser titular en el empate 1-1 contra Australia en Townsville, la delantera podría pasar al banquillo para el segundo amistoso del martes en Brisbane. Se espera que Carlo Ancelotti siga rotando su plantilla antes de que Brasil termine su gira contra India. Una vez finalice el parón internacional, la adolescente regresará a España para pelear por tener más minutos en el Madrid, tras haber sumado apenas cuatro minutos sobre el terreno de juego esta temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias