«No es de los que dejan tirado al equipo»: el seleccionador alemán Julian Nagelsmann explica una controvertida decisión sobre la plantilla de la selección alemana

Su irregular temporada en el Galatasaray hizo que su convocatoria para el Mundial fuera recibida con recelo. Aun así, el jugador de 30 años brilló contra Curazao y, pese a su compromiso, recibió la peor valoración del público alemán.

«Si hubiera marcado una de sus dos claras ocasiones, probablemente habría recibido una valoración muy diferente», afirmó Nagelsmann en su defensa. Sane, explicó, había vuelto a «trabajar duro sus remates en los últimos entrenamientos. Contra Curazao hizo muchos sprints, y eso es lo que debe repetir hoy».

Además, ante los veloces extremos de Costa de Marfil, con Yan Diomande del Leipzig a la cabeza, debe ayudar a Joshua Kimmich en la banda derecha en defensa. «Ya lo hizo; no es de los que abandonan al equipo. Solo debe jugar como sabe y entonces nos dará muchas alegrías», concluyó Nagelsmann.