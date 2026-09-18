El entrenador Luis de la Fuente se prepara para anunciar la lista de la selección española, que disputará 4 partidos en la Liga de Naciones de la UEFA.

El diario Sport señaló, en un reportaje, que habrá algunas sorpresas previstas en la lista de la Roja para el próximo parón internacional.

La base fundamental será la lista de los campeones del mundo, pero las circunstancias obligan a De la Fuente a introducir algunas novedades.

La portería no experimentará ningún cambio, ya que Unai Simón, David Raya y Joan García serán los tres guardametas elegidos, salvo que surja algún problema en la rodilla del portero del Barcelona, en cuyo caso regresaría Remiro. Además, la convocatoria de 4 porteros sigue siendo una posibilidad, como ocurrió en la ventana anterior al Mundial.

En cuanto a la línea defensiva, la retirada de Marcos Llorente y las dudas en torno a Pedro Porro por problemas musculares abren la puerta a un nuevo abanico de posibilidades.

Destaca Eric García para ocupar el puesto de lateral derecho, una posición en la que también puede jugar Marc Bernal.

A las puertas de la selección española se encuentra Iván Fresneda, jugador del Sporting de Lisboa, mientras que la opción de Óscar Mingueza sigue vigente en todo momento. Asimismo, Juanlu Sánchez, jugador del Sevilla, continúa ofreciendo niveles llamativos, aunque sus opciones parecen más limitadas.

En el eje de la defensa, la pareja titular sigue siendo Cubarsí y Laporte, con Eric García y Bernal como opciones polivalentes, mientras que Dean Huijsen podría incorporarse tras su fuerte inicio con el Real Madrid.

Entre los jugadores que podrían debutar por primera vez con la selección española destaca Kike Salas, el otro jugador del Sevilla, que ha protagonizado un fuerte arranque de temporada, junto a Jacobo Ramón, jugador del Como.

Se esperan cambios en el puesto de lateral derecho y en las posiciones del eje defensivo, pero los laterales izquierdos Marc Cucurella y Álex Grimaldo son intocables.

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