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No es Cucurella: sorpresas de calado en la lista de España que ilusionan al crack del Real Madrid

España
UEFA Nations League A
Barcelona
Real Madrid
L. de la Fuente
D. Huijsen
M. Cucurella
España

El retiro de Llorente y la lesión de Boro abren la puerta a la convocatoria de nuevos elementos

El entrenador Luis de la Fuente se prepara para anunciar la lista de la selección española, que disputará 4 partidos en la Liga de Naciones de la UEFA.

El diario Sport señaló, en un reportaje, que habrá algunas sorpresas previstas en la lista de la Roja para el próximo parón internacional.

La base fundamental será la lista de los campeones del mundo, pero las circunstancias obligan a De la Fuente a introducir algunas novedades. 

La portería no experimentará ningún cambio, ya que Unai Simón, David Raya y Joan García serán los tres guardametas elegidos, salvo que surja algún problema en la rodilla del portero del Barcelona, en cuyo caso regresaría Remiro. Además, la convocatoria de 4 porteros sigue siendo una posibilidad, como ocurrió en la ventana anterior al Mundial.

En cuanto a la línea defensiva, la retirada de Marcos Llorente y las dudas en torno a Pedro Porro por problemas musculares abren la puerta a un nuevo abanico de posibilidades. 

Destaca Eric García para ocupar el puesto de lateral derecho, una posición en la que también puede jugar Marc Bernal. 

A las puertas de la selección española se encuentra Iván Fresneda, jugador del Sporting de Lisboa, mientras que la opción de Óscar Mingueza sigue vigente en todo momento. Asimismo, Juanlu Sánchez, jugador del Sevilla, continúa ofreciendo niveles llamativos, aunque sus opciones parecen más limitadas.

En el eje de la defensa, la pareja titular sigue siendo Cubarsí y Laporte, con Eric García y Bernal como opciones polivalentes, mientras que Dean Huijsen podría incorporarse tras su fuerte inicio con el Real Madrid.

Entre los jugadores que podrían debutar por primera vez con la selección española destaca Kike Salas, el otro jugador del Sevilla, que ha protagonizado un fuerte arranque de temporada, junto a Jacobo Ramón, jugador del Como.

Se esperan cambios en el puesto de lateral derecho y en las posiciones del eje defensivo, pero los laterales izquierdos Marc Cucurella y Álex Grimaldo son intocables.

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    Regreso de Fermín López y dudas sobre Gavi

    En el centro del campo, el único cambio posible es el regreso de Fermín López en lugar de Gavi, quien se perderá el primer partido en Wembley por sanción y que además perdió su puesto de titular en el Barcelona tras la lesión que sufrió al inicio de LaLiga ante el Elche.

    No obstante, Gavi goza de un gran aprecio por parte de De la Fuente, por lo que no puede descartarse en modo alguno.

    Y en la línea de ataque hay una plaza vacante en comparación con la lista de los campeones del mundo, y se trata del tercer delantero.

    Con la presencia asegurada de Mikel Oyarzabal y Ferran Torres, queda el puesto que ocupaba Borja Iglesias, quien comenzó la temporada con problemas en el sóleo y apenas ha participado.

    Los jugadores jóvenes presionan con fuerza para conseguir una oportunidad, con Sergio Camello, Roberto, Espi y Gonzalo entre los candidatos a incorporarse a la lista de delanteros.

    Y aunque solo pueden inscribirse 23 jugadores en las listas de los partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, frente a los 26 jugadores en la fase final, se espera que la lista sea ampliada, dada la disputa de 4 partidos y la necesidad de realizar algunas rotaciones entre los jugadores.

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    ¿Incluye la lista a 10 jugadores del Barcelona?

    Y a nivel del Barcelona, el club catalán será la base de la selección, con la presencia asegurada de Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Rodri y Lamine Yamal en la lista.

    A ellos podrían sumarse Gavi y Fermín López, e incluso Xavi Espart, y en el mejor de los casos, la lista de la selección española podría incluir a 10 jugadores del Barcelona.

    La selección española comenzará su andadura en la Liga de Naciones de la UEFA ante Inglaterra en Londres el 26 de septiembre, antes de enfrentarse a Croacia en Sevilla, el día 29 del mismo mes, y luego a Chequia en Oviedo el 3 de octubre, para cerrar esta ventana con un duelo ante Croacia en Split, el día 6 del próximo mes.

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