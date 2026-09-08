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«¡No es centrocampista!» - Graeme Souness lanza una sensacional acusación de «hacer trampas» contra la estrella del Arsenal Declan Rice tras la victoria ante el Chelsea
Souness carga contra el rol de Rice en el centro del campo
Souness cargó contra el jugador de 27 años tras la reciente victoria del Arsenal por 2-1 sobre su rival por el título, el Chelsea. En declaraciones en el programa Football Uncensored de Piers Morgan, el ex capitán del Liverpool analizó la costumbre de Rice de retrasar su posición durante la fase de construcción. Argumentó que el fichaje de 105 millones de libras actúa con frecuencia como un defensa más que como un verdadero centrocampista.
Aunque reconoció a Rice como el mejor centrocampista defensivo de Inglaterra, Souness insistió en que su tendencia a recibir el balón sin presión desde la línea defensiva limita gravemente su impacto general. El comentarista rechazó con firmeza la idea de que el pivote del Arsenal pertenezca al mismo escalón que los centrocampistas de contención de élite de los principales clubes de Europa.
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Brutal valoración de «hacer trampas»
Souness no se mordió la lengua al evaluar el posicionamiento tan retrasado del centrocampista. «¿Cuántas veces le ves como último hombre con el balón?», le dijo a Morgan. «En la salida de balón, es el último hombre. Está situado entre dos centrales o entre el central y el lateral. Es el último hombre. Muchas veces, no juega en el centro del campo.
«En mi segundo o tercer partido en casa de mi carrera, me metí en la línea de cuatro, como hacen hoy todos los centrocampistas. Es fútbol de viejo. Es hacer trampas. Es una manera de viejo de jugar en el centro del campo. Recibes el balón sin ninguna presión y lo juegas hacia el lateral».
Aunque elogió sus instintos defensivos, Souness cuestionó su influencia en los partidos. «Él (Rice) juega demasiado atrás como para influir en el juego», continuó Souness. «No creo que tenga suficiente fútbol. Déjame decirte lo que puede hacer. Ahora mismo es el mejor centrocampista defensivo del país, huele el peligro. Pero, claro, está ahí atrás todo el tiempo».
Souness incluso sugirió que un cambio de posición podría ser apropiado para el internacional inglés. «Entonces no es un centrocampista, ¿no? Creo que puede que sea un central. El balón viaja más rápido que tú. Le veo correr con el balón 30 yardas y dar un pase horizontal. Golpea muy bien el balón y orienta bien el cuerpo, no hay nada que no me guste de él. Pero los jugadores modernos son un poco delicados. La crítica no les cae fácilmente sobre los hombros. No es un centrocampista completo».
Colapso en el Mundial y comparaciones con la élite
Cuando le insistieron sobre si Rice tiene nivel de clase mundial, Souness se mostró totalmente desdeñoso. «No estoy seguro de si tendría sitio en el Barcelona, el Real Madrid, el Bayern de Múnich o el Man City», comentó. «Si quieres a los mejores en esa posición, el City tuvo a dos: Fernandinho y Rodri. Jugaban en el centro del campo. La próxima vez, por favor, fíjate en él. Va, la recupera fácil, sin presión, recibe un pase de 10 yardas de Gabriel y la juega hacia un lado».
El comentarista también responsabilizó a Rice de la eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial contra Argentina durante el verano. «Cuando Inglaterra se puso 1-0 contra Argentina, se cagaron. “Oh, ¿qué hacemos ahora?”. Y eso se lo achaco a Declan Rice y a [Elliot] Anderson como centrocampistas centrales en la sala de máquinas», afirmó Souness. «No hicieron jugar al equipo. Se metieron atrás de la mano de la línea de cuatro defensas».
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Los próximos retos del Arsenal
A pesar de las críticas, Rice sigue siendo una figura crucial para el equipo de Mikel Arteta, que ocupa la segunda posición en la Premier League tras un inicio de temporada perfecto. El Arsenal ha encadenado tres victorias consecutivas ante Coventry, Aston Villa y Chelsea para poner en marcha su defensa del título.
Arteta tiene ahora el lujo de poder rotar a su referente en el centro del campo tras la llegada este verano de Bruno Guimaraes por 75 millones de libras, que empezó en el banquillo contra el Chelsea. El Arsenal vuelve a la acción el miércoles con un duelo de la Champions League ante el Nápoles, antes de viajar al Stadium of Light para enfrentarse al Sunderland este sábado.
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