Souness no se mordió la lengua al evaluar el posicionamiento tan retrasado del centrocampista. «¿Cuántas veces le ves como último hombre con el balón?», le dijo a Morgan. «En la salida de balón, es el último hombre. Está situado entre dos centrales o entre el central y el lateral. Es el último hombre. Muchas veces, no juega en el centro del campo.

«En mi segundo o tercer partido en casa de mi carrera, me metí en la línea de cuatro, como hacen hoy todos los centrocampistas. Es fútbol de viejo. Es hacer trampas. Es una manera de viejo de jugar en el centro del campo. Recibes el balón sin ninguna presión y lo juegas hacia el lateral».

Aunque elogió sus instintos defensivos, Souness cuestionó su influencia en los partidos. «Él (Rice) juega demasiado atrás como para influir en el juego», continuó Souness. «No creo que tenga suficiente fútbol. Déjame decirte lo que puede hacer. Ahora mismo es el mejor centrocampista defensivo del país, huele el peligro. Pero, claro, está ahí atrás todo el tiempo».

Souness incluso sugirió que un cambio de posición podría ser apropiado para el internacional inglés. «Entonces no es un centrocampista, ¿no? Creo que puede que sea un central. El balón viaja más rápido que tú. Le veo correr con el balón 30 yardas y dar un pase horizontal. Golpea muy bien el balón y orienta bien el cuerpo, no hay nada que no me guste de él. Pero los jugadores modernos son un poco delicados. La crítica no les cae fácilmente sobre los hombros. No es un centrocampista completo».



