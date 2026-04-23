Getty/GOAL/IG:@cristiano
Traducido por
«¡No es bueno!» - Por qué Cristiano Ronaldo evita la leche y otros secretos de la dieta del astro del Al-Nassr, según su exchef
Razón de la norma de no llevar leche
Según Barone, Ronaldo cree que beber leche de adulto es erróneo y la evita, eligiendo alternativas lácteas.
En declaraciones a Covers.com, Barone explicó: «Nada de leche. Los humanos somos los únicos animales que beben leche de otras especies. Ningún otro animal lo hace después de los tres meses. Los terneros no beben leche después de ese tiempo. Los animales no beben la leche de otros animales; eso no existe en la naturaleza. Solo los humanos seguimos bebiendo leche hasta los 30, 40, 50 o 60 años, y en mi opinión eso está mal. Tomamos leche materna, como perros, lobos, vacas y burros. Después de la infancia, no es normal; va en contra de la naturaleza».
- Getty
La rutina alimentaria diaria de Ronaldo
El exdelantero del Manchester United y del Real Madrid sigue una dieta estricta rica en proteínas magras y grasas saludables, sin azúcares refinados. Cada comida busca aportar energía sin procesados.
Barone detalla su rutina: «Come equilibrado y saludable. Desayuna aguacate, café y huevos sin azúcar. Al mediodía toma pollo o pescado con verduras; si necesita carbohidratos, los obtiene de estos vegetales, así que rechaza la harina y sus derivados. Por la noche opta por pescado o filete de carne magra, siempre con verduras.
Ronaldo contra Haaland: el debate sobre las vísceras
Aunque Ronaldo discrepa de Erling Haaland sobre la leche —el noruego defiende la leche cruda—, ambos coinciden en los «superalimentos», como las vísceras. Barone reveló que Ronaldo adora el hígado, rico en hierro y otros nutrientes esenciales.
Barone comentó: «Estoy de acuerdo con [la dieta de Erling Haaland de] comer vísceras. El hígado, el corazón y el cerebro son superalimentos. A Cristiano también le gustaba el hígado; a mí también, pues es rico en hierro. En cuanto a las vísceras, estoy de acuerdo, pero no con la leche».
- AFP
Longevidad mediante la recuperación y la disciplina
La dieta es solo uno de los pilares del régimen del legendario delantero. Para mantenerse en forma con el Al-Nassr y la selección de Portugal, Ronaldo usa tecnología de vanguardia, como cámaras de crioterapia y oxigenoterapia hiperbárica, para recuperarse rápido entre partidos.
Su compromiso con la salud es conocido desde hace años; incluso retiró las botellas de Coca-Cola de una rueda de prensa de la Eurocopa 2020. Con el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá en el horizonte, estos hábitos le permiten seguir capitaneando a Portugal ya en la cuarentena.