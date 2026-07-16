Tras el partido, Scaloni elogió a Argentina y rechazó hablar de exceso de confianza. Destacó la mentalidad del equipo ante la adversidad y se emocionó al subrayar la unidad y el compromiso de sus jugadores.

«Me quedo sin palabras. Es una alegría para nuestro país, para nuestro pueblo. El otro día dije que este grupo nunca deja de sorprenderme», admitió Scaloni, según recoge TyC Sports.

«Se me quiebra la voz porque esto demuestra mucho: espíritu de equipo, hermandad, no rendirse, luchar hasta el final. Después de esto, vamos a ganar la final, pero ¿qué más tiene que hacer este equipo? Me han conmovido profundamente. No tengo mucho más que decir; todo es gracias a ellos».

Y concluyó: «Vamos a intentar ganar, a darlo todo, pero después de esto, es muy difícil hacer comprender a la gente lo que están demostrando los jugadores. Somos únicos, y eso no es arrogancia. Esta gente nos ha llevado a la victoria».