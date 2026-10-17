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«¡No es algo normal!»: Andoni Iraola revela qué hay detrás del ascenso de Rio Ngumoha en el Liverpool
Ngumoha continúa su ascenso meteórico con su club y su selección
El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, elogió al joven extremo Rio Ngumoha tras su espectacular inicio de la temporada 2026-27. El futbolista formado en la cantera del Chelsea brilló entre semana en Austria, donde el Liverpool logró una frenética victoria por 6-3 ante el LASK en la Champions League.
El jugador de 18 años también hizo historia a finales del mes pasado al convertirse en el tercer futbolista más joven de Inglaterra en disputar un partido oficial, solo por detrás de Jude Bellingham y Wayne Rooney, durante una victoria por 2-0 ante Chequia.
Iraola calificó la rápida irrupción internacional de Ngumoha de logro extraordinario para un jugador que no cumplió los 18 años hasta finales de agosto.
- Getty Images Sport
Iraola detalla su plan para desarrollar a un especialista «de élite» en el uno contra uno
Ante los medios, Iraola destacó la extraordinaria capacidad de regate de Ngumoha y señaló los aspectos en los que debe mejorar sin balón. «Creo que sabe que es un jugador de élite en determinados aspectos», dijo Iraola. «Si quieres poner a alguien en un uno contra uno, Rio es uno de los mejores jugadores que puedes elegir».
«Hay aspectos en los que tiene que mejorar, especialmente sin balón. Tiene que acostumbrarse a las exigencias de la Premier League en los duelos».
«Físicamente se está haciendo más fuerte y creo que está en un buen momento», añadió Iraola. «Para nosotros es un privilegio tener a Rio en el equipo, porque acaba de cumplir 18 años».
El técnico insiste en que Ngumoha «todavía no ha alcanzado su pleno desarrollo»
Iraola subrayó que el Liverpool está actuando con cautela para que el extremo desarrolle su enorme potencial en Anfield. «Ya ha disputado algunos minutos con la selección y eso no es algo normal», señaló Iraola. «Normalmente empiezas a jugar con la selección cuando tienes veintitantos años».
«Tenemos que ayudarle porque, por suerte para nosotros, todavía no es un jugador completamente formado. Aún puede mejorar porque solo tiene 18 años y espero que podamos ayudarle en ese proceso».
El entrenador vasco también elogió al delantero Bradley Barcola tras su triplete entre semana ante el LASK: «En el caso de Bradley, se trata de que coja ritmo. Cuanto más juegue, mejor será».
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El Liverpool se prepara para el reto del Brentford con cada vez más opciones
Con Ngumoha y Barcola firmando actuaciones destacadas en Europa, Iraola cuenta con numerosas opciones ofensivas en su delantera.
El Liverpool intentará dar continuidad a su festival goleador de entre semana cuando visite al Brentford en el Gtech Community Stadium el sábado por la tarde.
El entrenador del Liverpool evaluará cuidadosamente a su plantilla con el objetivo de sumar tres puntos cruciales en la Premier League en el oeste de Londres.
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