El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, elogió al joven extremo Rio Ngumoha tras su espectacular inicio de la temporada 2026-27. El futbolista formado en la cantera del Chelsea brilló entre semana en Austria, donde el Liverpool logró una frenética victoria por 6-3 ante el LASK en la Champions League.

El jugador de 18 años también hizo historia a finales del mes pasado al convertirse en el tercer futbolista más joven de Inglaterra en disputar un partido oficial, solo por detrás de Jude Bellingham y Wayne Rooney, durante una victoria por 2-0 ante Chequia.

Iraola calificó la rápida irrupción internacional de Ngumoha de logro extraordinario para un jugador que no cumplió los 18 años hasta finales de agosto.