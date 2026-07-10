Riera publicó una foto con el director deportivo, Markus Krösche, y escribió: «Solo dos personas estuvimos en el club todo el día intentando acabar con el caos: Markus Krösche y yo. ¡Nadie más!».
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«No eres nadie»: Albert Riera pierde los estribos en Instagram y arremete contra el entrenador del Eintracht de Fráncfort
El español de 44 años arremetió contra Axel Hellmann en un inglés con errores gramaticales: «No voy a mencionar tu nombre (a la persona a la que solo he visto dos veces), porque no eres nadie, eres un completo desconocido y no has hecho nada», escribió Riera. «Probablemente, a día de hoy ni siquiera sabes por qué cobras un sueldo del club. Has decidido hablar de mí, así que yo también lo haré».
Todo surge de una reciente entrevista de Hellmann con el Frankfurter Allgemeine Zeitung, donde criticó al exentrenador del Eintracht. «Me sorprendió lo poco dispuesto que estaba a familiarizarse con la Bundesliga, este club y todo su entorno», afirmó Hellmann.
El Eintracht de Fráncfort se despidió de Albert Riera al finalizar la temporada.
Riera reemplazó a Dino Toppmöller en el Eintracht a principios de año y destacó más por sus declaraciones contundentes que por la mejora del equipo. Con solo cuatro victorias en 14 partidos y sin clasificar a competiciones internacionales, el club lo despidió al final de la temporada.
Durante su etapa, «el Eintracht era como una ciudad fantasma», escribió Riera en Instagram. «Ni el presidente, ni los directivos, ni nadie más estaban presentes. Probablemente solo aparecen cuando las cosas van bien. Los cobardes solo hablan a posteriori y a espaldas de los demás. De todas formas, le deseo al Eintracht que encuentre a las personas adecuadas: gente que entienda algo de este deporte y que ayude al club a escribir una historia de éxito en el fútbol». La próxima temporada, el Eintracht estará dirigido por Adi Hütter.
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