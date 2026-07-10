El español de 44 años arremetió contra Axel Hellmann en un inglés con errores gramaticales: «No voy a mencionar tu nombre (a la persona a la que solo he visto dos veces), porque no eres nadie, eres un completo desconocido y no has hecho nada», escribió Riera. «Probablemente, a día de hoy ni siquiera sabes por qué cobras un sueldo del club. Has decidido hablar de mí, así que yo también lo haré».

Todo surge de una reciente entrevista de Hellmann con el Frankfurter Allgemeine Zeitung, donde criticó al exentrenador del Eintracht. «Me sorprendió lo poco dispuesto que estaba a familiarizarse con la Bundesliga, este club y todo su entorno», afirmó Hellmann.