«No era su capitán»: por qué Erik ten Hag le quitó el brazalete a Harry Maguire y cómo reaccionó el defensa inglés

En una entrevista con My Best Coach, Maguire admitió que el intenso escrutinio que sufrió en los malos momentos del United no le inquietó. «La verdad es que no me preocupa nada. No me desconcierta nada. Fui un poco ingenuo. Creo que me ayudó serlo, porque era el capitán del Manchester United, teníamos una temporada muy mala y pensé que era normal.

“Fui ingenuo: si eres el capitán, todo recae sobre ti. Solo cuando miré atrás un año después pensé que fue exagerado. Llegó un punto en el que todo era por los clics. Fue más duro para mi familia”.

El episodio de esta semana de «My Best Coach» ya está disponible en YouTube y en todas las plataformas de podcast.