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Adhe Makayasa

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«No era su capitán»: por qué Erik ten Hag le quitó el brazalete a Harry Maguire y cómo reaccionó el defensa inglés

H. Maguire
Manchester United
E. ten Hag
Premier League

Harry Maguire admitió que dejar de ser capitán del Manchester United, decisión tomada por Erik ten Hag, le hizo sentir que ya no era clave en los planes del técnico. Perder el brazalete que portó desde 2020 fue un golpe, pero reconoció que la medida reflejaba su actual papel en el equipo.

  • Autoridad en Old Trafford

    Ten Hag reafirmó su autoridad en el vestuario del United al comunicar a Maguire que sería sustituido como capitán para la temporada 2023-24. Tras quedar detrás de jugadores como Lisandro Martínez y Raphael Varane, sus oportunidades como titular disminuyeron. El entrenador rechazó que la plantilla votara un sucesor y afirmó que la decisión era suya.

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    Hacer frente a las consecuencias

    En una entrevista con My Best Coach, Maguire admitió que el intenso escrutinio que sufrió en los malos momentos del United no le inquietó. «La verdad es que no me preocupa nada. No me desconcierta nada. Fui un poco ingenuo. Creo que me ayudó serlo, porque era el capitán del Manchester United, teníamos una temporada muy mala y pensé que era normal.

    “Fui ingenuo: si eres el capitán, todo recae sobre ti. Solo cuando miré atrás un año después pensé que fue exagerado. Llegó un punto en el que todo era por los clics. Fue más duro para mi familia”.

    El episodio de esta semana de «My Best Coach» ya está disponible en YouTube y en todas las plataformas de podcast.

  • Una relación a la deriva

    El defensa, que sucedió a Ashley Young como capitán en enero de 2020, admitió que su relación con el entrenador se deterioró a medida que jugaba menos. «Me encantaba ser el capitán», añadió. «No recuerdo en qué puesto de la liga acabamos cuando era capitán, pero íbamos mejorando.

    «Fue una decisión de Erik. La temporada anterior quedamos terceros y ganamos la copa, pero yo no me sentía su capitán. Quizá no debí dejar que nuestra relación se enfriara, pero no me sentía importante para él. Para Erik fue lo correcto porque yo no era su capitán».

  • harry maguire(C)Getty Images

    Nuevo acuerdo, mucho en juego

    Maguire ha demostrado recientemente su valor duradero al firmar un nuevo contrato que lo mantendrá en el club hasta junio de 2027. Se espera que sea una pieza clave del equipo a medida que avanza la temporada de la Premier League, con un partido decisivo en casa contra el Liverpool el domingo 3 de mayo, en el que una victoria garantizaría prácticamente la clasificación para la Liga de Campeones al equipo ganador.

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