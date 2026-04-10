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«No era mi intención ofender a las mujeres»: Neymar se pronuncia sobre sus polémicas críticas al árbitro tras la airada reacción del jugador del Santos ante la tarjeta amarilla
Incidente con un árbitro de la Serie A
Neymar ha hablado por primera vez tras la polémica sexista que surgió en la victoria 2-0 del Santos sobre el Remo a principios de mes. El delantero fue criticado por cuestionar al árbitro de forma considerada ofensiva para las mujeres.
En el minuto 85, tras una dura entrada, protestó y vio la amarilla que le costó la suspensión para el duelo contra el Flamengo en el Maracaná, que el Santos perdió 3-1. Después del partido, un frustrado Neymar criticó a Sampaio y declaró: «Es injusto. Me hicieron una falta por detrás al final del partido. Ya era la tercera o cuarta. Fui a quejarme y le dije: "¿Estás loco?", entonces me mostró la amarilla. Savio es así: creo que se levantó de mal humor (chico) y llegó al partido así».
En Brasil, «chico» alude a la menstruación, por lo que su frase se interpretó como una comparación sexista entre el mal humor del árbitro y el de una mujer con la regla.
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Neymar aclara sus polémicas declaraciones
En un vídeo compartido en su canal oficial de YouTube, el futbolista de 34 años habló sobre las repercusiones del asunto durante una cena con amigos íntimos y familiares. Al referirse a la frase concreta que utilizó, Neymar afirmó: «Lo dije en tono de broma, lo que quería decir es que estaba molesto y no quería hablar mucho... No tenía ninguna intención de ofender a ninguna mujer.
No sabía que “chico” era un diminutivo; debería haber dicho solo que estaba estresado y no quería hablar. No quise ofender a nadie. Las cosas cambian mucho hoy en día y estas discusiones forman parte de la evolución de todos».
Un enfrentamiento entre bastidores y una reprimenda de un amigo
Un video de YouTube mostró que la polémica sobre Neymar no solo se discutía en los medios, sino también en su círculo cercano. Durante la cena, Bianca Coimbra, esposa de un amigo íntimo, le explicó por qué sus palabras eran misóginas: «Históricamente se menosprecia a las mujeres por tener la regla. Decir que alguien falla porque “ella tiene la regla” invalida sus decisiones durante su ciclo».
Neymar admitió que lo que se suponía que iba a ser una reunión distendida se convirtió en un profundo debate sobre su conducta. «Se suponía que iba a ser una cena tranquila, pero acabó siendo polémica (risas)», añadió. «Siempre que los medios generan una polémica con mi nombre, lo discutimos, mis amigos y yo. Tenemos opiniones diferentes, y eso es bueno para que cada uno abra un poco más su mente y comprenda al otro».
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Aumento de la presión y mayor control disciplinario
Las críticas en redes contra Neymar por su comentario han sido masivas y muchos piden nuevas sanciones. Aunque evitó una suspensión inmediata, la liga endurece su postura ante casos similares. Antes, Gustavo Marques recibió 12 partidos de suspensión por comentarios sexistas en la misma categoría. El Santos, de momento, se concentra en la cancha: necesita alejarse del descenso cuando visite al Atlético Mineiro este fin de semana.