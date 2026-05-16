«El sistema que el entrenador intentó implantar no encajaba con el Eintracht de Fráncfort», reconoció Burkardt a la ARD tras el 2-2 ante el VfB Stuttgart el sábado.
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«No encajaba con nosotros»: una estrella de la Bundesliga se desquita públicamente con su entrenador
Burkardt criticó con dureza a Riera, aunque luego matizó sus palabras. «El equipo no aplicó bien el sistema y el entrenador no sacó lo mejor de nosotros», explicó el delantero.
La relación entre ambos ya era tensa: hace semanas, Burkardt, de 25 años, pidió a su agente que trasladara al director deportivo, Markus Krösche, su malestar por las críticas del técnico sobre su forma física y su labor defensiva. La noticia ocupó los medios a principios de mayo y salió en una recordada rueda de prensa de Riera, quien respondió a los periodistas: «¿Qué voy a explicar? De todas formas, escribís lo que queréis». Confirmó indirectamente el incidente al señalar que había ocurrido «hace ya dos semanas».
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Eintracht de Fráncfort: Jonathan Burkardt fue multado por insultar a Albert Riera.
En la última jornada de la Bundesliga, Burkardt —que ya no era titular con Riera— mostró su enfado hacia el entrenador. Tras salir del banquillo, el internacional alemán marcó el 2-3 definitivo contra el Borussia Dortmund en el minuto 87 y, justo después, le insultó en español.
Riera lo reprendió ante el grupo y le impuso una multa de 20 000 euros. En la última jornada ante el Stuttgart, Burkardt volvió a salir desde el banquillo, ingresó en la recta final y firmó un doblete de penaltis que dio al Eintracht el 2-2. Pese a ello, el equipo no superó al Freiburg y, como octavo, se quedó sin plaza europea por primera vez desde 2020.
¿Fin de Albert Riera? ¿Vuelve Adi Hütter al Eintracht de Fráncfort?
La tensión entre Riera y Burkardt no es un caso aislado: el técnico también habría perdido el apoyo de otros jugadores relevantes. Por ello, se cree que el entrenador de 44 años ya dirigió al Frankfurt por última vez ante el Stuttgart y que su salida es inminente.
Riera reemplazó en febrero a Dino Toppmöller y su contrato llega hasta 2028, pero su salida parece inevitable. El sábado, los aficionados lo expresaron con silbidos y una pancarta clara: «Gracias por nada». Tras el empate ante el VfB, Riera declaró en rueda de prensa: «Es muy sencillo: si no ganas, no eres lo suficientemente bueno. Mi trabajo es ganar, así que lo acepto».
La directiva ya busca sucesor: según kicker, entre las opciones figura Adi Hütter, quien dirigió al club de 2018 a 2021 y desde octubre pasado está sin equipo tras dejar el AS Mónaco.
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El balance de Albert Riera en el Eintracht de Fráncfort
Partidos
14
victorias
4
Empates
5 derrotas
Derrotas
5
Goles
21:20
Puntos por partido
1,21