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«No dudé»: el Newcastle eleva su gasto de verano hasta los 262 millones de libras con el fichaje el día del cierre de mercado del delantero del Lille Matias Fernandez-Pardo por 51 millones de libras
Fichaje millonario
Según Sky Sports News, el Newcastle ha cerrado un acuerdo por valor de 51 millones de libras para llevar a Fernandez-Pardo a St James' Park. El delantero ha firmado un contrato de larga duración y llevará el dorsal 20 en el club.
El Newcastle ya ha gastado la notable cifra de 262 millones de libras durante el mercado de fichajes de verano, incorporando a Fernandez-Pardo apenas unos días después de hacerse con Nico Gonzalez procedente del Manchester City. Fernandez-Pardo llega tras haber marcado ocho goles en 29 apariciones en la Ligue 1 con el Lille la pasada temporada, lo que le valió un puesto en la selección de Bélgica para la Copa del Mundo después de cambiar su lealtad internacional de España a Bélgica.
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Fernandez-Pardo explica su traspaso
En declaraciones a los canales oficiales del club, Fernandez-Pardo detalló sus motivos para dar el salto a Inglaterra y explicó: "Hablé con el entrenador y realmente me demostró cuánto quería que estuviera aquí. En cuanto a la progresión de mi carrera, tenía todo el sentido venir, así que no dudé en absoluto. Conozco el club, conozco el estadio, sé que hay un ambiente fantástico. He seguido al equipo. Lo que he visto es un equipo muy ambicioso, que quiere atacar, ir hacia delante, presionar de verdad a los rivales y lanzarse a por ellos, y eso es precisamente algo de lo que yo también quiero formar parte".
Jaissle da la bienvenida al nuevo fichaje
El entrenador del Newcastle, Matthias Jaissle, no tardó en elogiar a su nuevo fichaje y respaldó al jugador para que triunfe en la Premier League, al afirmar: «Matias es un jugador con una gran técnica y explosividad en su juego. Puede marcar y asistir, tiene valentía y la capacidad de encarar a los rivales. Estamos seguros de que nuestros aficionados disfrutarán viéndole jugar».
La llegada de Fernandez-Pardo significa que ahora se espera que Nick Woltemade deje el Newcastle cedido. La Juventus mantiene actualmente conversaciones directas para fichar a Woltemade en una operación valorada en alrededor de 3,4 millones de libras, que no incluye una opción ni una obligación de compra.
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¿Qué le espera ahora al Newcastle?
Fernandez-Pardo tratará ahora de integrarse rápidamente en la plantilla mientras el Newcastle se prepara para sus próximos partidos de la Premier League.
Jaissle y su cuerpo técnico trabajarán duro para construir una temible sociedad ofensiva entre Fernandez-Pardo, Gonzalez y Yoane Wissa. Mientras tanto, el club debe cerrar la salida de Woltemade antes de que el mercado de fichajes cierre oficialmente.
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