¡No digno de un campeón! Bruno Guimaraes lanza una dura valoración del «inaceptable» desplome del Arsenal contra el Brighton

En su primera titularidad en liga desde su traspaso de 75 millones de libras procedente del Newcastle, Guimaraes no se contuvo al valorar la actuación del equipo. El centrocampista brasileño calificó la salida como «un mal día en la oficina» y pidió disculpas directamente a los aficionados desplazados.

«Estamos muy decepcionados y tenemos que aprender de nuestros errores porque estuvimos muy lejos de nuestro nivel», afirmó. «Estuvimos demasiado imprecisos con el balón, no ganamos ningún duelo. Y no podemos aceptar esto llevando esta camiseta de un campeón. No podemos repetirlo».

A pesar de la dura derrota, Guimaraes reconoció el buen inicio de temporada del equipo. «Es una lección para nosotros porque creo que hasta ahora llevábamos una buena racha», añadió. «Habíamos ganado todos los partidos, pero este es un partido para olvidar y tenemos que mejorar».



