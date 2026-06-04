«No dejaremos que los agentes nos digan lo que tenemos que hacer»: el director ejecutivo del Manchester United esboza un «plan claro» de cara a la importante ventana de fichajes de verano bajo la dirección de Michael Carrick

Berrada reveló que el United planea repetir el modelo de fichajes que revirtió la suerte del equipo la temporada pasada. En el podcast oficial «Inside Carrington», el director ejecutivo afirmó que la estructura liderada por el director deportivo Jason Wilcox ya está lista para ejecutar una visión concreta de cara a la temporada 2026-27.

«Creo que se repetirá el modelo que seguimos el verano pasado», afirma Omar. «Siempre entras a un mercado de fichajes sin saber cómo saldrás, pero debes estar muy preparado: tener un plan claro, saber qué posiciones reforzar y estar listo para cualquier eventualidad, pues pueden surgir salidas inesperadas u oportunidades que no estaban al principio».