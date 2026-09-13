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«No decido yo»: Hansi Flick revela quién elige a los lanzadores de penaltis del Barcelona mientras Lamine Yamal brilla contra el Levante
Elección inesperada para lanzar el penalti
El Barcelona mantuvo su impecable racha en el ámbito nacional con una entretenida victoria por 4-2 ante el Levante en el Estadi Ciutat de València, donde una sorprendente decisión sobre un penalti acaparó una gran atención.
Después de que Xavi Espart abriera el marcador en el minuto cinco y Yamal doblara la ventaja, el conjunto catalán obtuvo un penalti al inicio de la segunda mitad. Muchos esperaban que Raphinha asumiera la responsabilidad, pero fue Yamal quien se encargó de lanzarlo y transformarlo con frialdad. El inesperado cambio desde los 11 metros desató de inmediato un intenso debate entre los aficionados y los periodistas presentes.
- AFP
Flick aclara la jerarquía de los lanzadores de penaltis
En su rueda de prensa posterior al partido, a Flick le preguntaron que aclarara la jerarquía exacta respecto a los penaltis en el club. El técnico alemán reveló que la decisión no depende por completo de él, y explicó el proceso colectivo que rige este tipo de momentos sobre el terreno de juego. Flick declaró: "No decido yo quién tira el penalti; lo decide el cuerpo técnico. Quien se sienta preparado para tirarlo, lo hace". Este empoderamiento colectivo pone de relieve la confianza mutua que comparten el cuerpo técnico y los jugadores en escenarios de partido de alta presión.
Igualando un récord histórico de Messi
El penalti transformado marcó un hito monumental para Yamal, que firmó su tercer doblete consecutivo en LaLiga. Al hacerlo, se convirtió en apenas el segundo jugador del Barcelona en el siglo XXI en registrar tres dobletes en las primeras cinco jornadas de liga de una temporada, igualando una gesta legendaria lograda por Messi durante la campaña 2012/13.
Yamal suma ahora seis goles en competiciones domésticas esta temporada, compartiendo la primera posición de la tabla de goleadores con Raphinha, Kylian Mbappe y Sergio Camello, mientras ayuda al Barcelona a alcanzar los 20 goles ligueros en solo cinco partidos.
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¿Qué le espera ahora al Barcelona?
Tras resistir una reacción final antes de que Karim Adeyemi sentenciara la victoria en el tiempo añadido, el Barcelona sigue en lo más alto de la tabla con 15 puntos en cinco partidos. El equipo de Flick buscará mantener su impecable impulso en el ámbito nacional cuando reciba al Racing el miércoles por la noche, antes de viajar para afrontar un exigente duelo contra el Sevilla el sábado.
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