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«¡No debería haber discusión!» - Jude Bellingham es el «mejor jugador» de Inglaterra y «tiene que ser titular» en el Mundial de 2026, insiste Micah Richards
Richards exige un trato de «superestrella» para Bellingham
A pocos días del Mundial 2026, crece el debate sobre la mejor delantera de Inglaterra. En el programa de Netflix «The Rest Is Football», el exdefensa del Manchester City Richards fue claro: Bellingham debe ser titular, más allá de las dudas tácticas del cuerpo técnico.
«En los momentos clave, Jude Bellingham —del Real Madrid, campeón de la Champions— ha sido el hombre que ha dado la cara cuando Inglaterra perdía», afirmó Richards. «Tiene la personalidad para decidir. Es una superestrella y debe ser titular; no hay debate». Gary Lineker respaldó esta idea: para ganar grandes títulos, un equipo necesita a alguien que marque una «gran diferencia».
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El reto de Rogers
Los expertos piden a Bellingham, pero en los entrenamientos la decisión es más compleja. Desde que Tuchel llegó en enero de 2025, Morgan Rogers, estrella del Aston Villa, se ha consolidado como candidato al puesto de ‘10’. Alan Shearer, máximo goleador de la Premier, admite que Rogers ha sido clave en los últimos triunfos de Inglaterra y aplaude la confianza del técnico en el jugador del Villa. Rogers ha sido titular en casi todos los partidos con Tuchel, y este duelo interno obliga al entrenador a elegir entre un icono mundial y una estrella en alza de la liga inglesa.
Rogers defiende al «chico de oro» de Inglaterra
Aunque es el favorito para reemplazar a Bellingham, Rogers solo siente admiración por su compañero de selección. El delantero del Villa lo defiende de las críticas a su actitud en el campo: «Es uno de los mejores jugadores del mundo… A veces la gente malinterpreta su forma de actuar.
Tiene el mayor afán de victoria que he visto. No estaría donde está, jugando en el Real Madrid y en los partidos más importantes, sin ese carácter. Es nuestro chico de oro y deberíamos valorarlo como tal».
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El dilema de Tuchel a la hora de elegir el once
El entrenador, conocido por exigir disciplina y respeto táctico, no teme a la polémica. Elogió la «decisión y garra» de Bellingham, pero recordó que ningún jugador está por encima del colectivo.
Con esa mentalidad de “el equipo es lo primero”, Tuchel admitió que incluso la estrella del Real Madrid lucha por su lugar: «Es titular, sabe que lo es, pero tenemos 14 o 15 posibles titulares. Los roles pueden cambiar, pero ahora hay 14 o 15 titulares y Jude es uno de ellos».
Con Inglaterra a punto de enfrentarse a Costa Rica en su último amistoso, la lucha por los puestos sigue abierta. Sin embargo, Rogers insiste en que ambos pueden convivir en el once: «Sin duda podemos jugar juntos. Me encantaría jugar con él. Quiero jugar con los mejores jugadores de Inglaterra. Él está a la cabeza de esa lista y es alguien con quien siempre he querido jugar desde que era muy joven, y eso no ha cambiado ahora». Si Tuchel está de acuerdo y encuentra la manera de encajar a ambos en sus planes para el Mundial sigue siendo la gran incógnita del verano.