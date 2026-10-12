Jan Huebner
Traducido por
«No creo que nadie lo supere pronto»: Robin Fellhauer, del Augsburgo, reflexiona sobre el gol de récord que le marcó a Manuel Neuer, del Bayern de Múnich
Los menos favoritos aprovechan un error defensivo
Fellhauer pasó a la historia de la Bundesliga al sorprender a los gigantes bávaros nada más comenzar el partido. El Bayern contribuyó a su propia debacle cuando un pase atrás desacertado puso a su defensa bajo presión inmediata dentro del área. Atento a la oportunidad, el centrocampista bloqueó el despeje defectuoso del veterano portero antes de enviar el balón a la portería vacía.
- Getty Images Sport
Un hito histórico deja atónito al centrocampista
El goleador quedó desbordado por lo surrealista del momento y no se dio cuenta de la magnitud de su hazaña hasta que un compañero se lo contó durante una de las primeras interrupciones por lesión. En declaraciones a Bundesliga, el héroe local no ocultó su incredulidad: «Ni siquiera me di cuenta hasta el primer parón por lesión, cuando Gregor se acercó y me dijo: “Enhorabuena, ahora te toca pagar las bebidas”. Entonces supe que había pasado algo».
Un recién llegado entra en los libros de récords alemanes
Marcado a los 8,37 segundos, el gol fulminante superó el récord de nueve segundos que compartían Karim Bellarabi y Kevin Volland desde 2014 y 2015, respectivamente. Consciente de que aquel momento histórico le había dado un lugar en la historia de la máxima categoría alemana, el centrocampista añadió: «Pero ahora, después del partido, empiezo a asimilarlo un poco y es una sensación indescriptible formar parte de algo tan grande, algo por lo que ya quedas inmortalizado en los libros de récords. No creo que nadie lo supere pronto».
- Eibner
Los líderes fugitivos tropiezan durante la persecución
El caótico empate a 2-2 impidió al equipo de Vincent Kompany recortar distancias con el Borussia Dortmund, segundo clasificado con 13 puntos. El Bayern sigue a dos puntos tras sumar solo 11 en sus cinco primeros partidos de liga. Estos fallos defensivos de cosecha propia son una seria advertencia para un equipo que siempre aspira a los títulos, ahora que se intensifica su calendario nacional y europeo.
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