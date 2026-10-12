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imago-sport-1084312420.jpgJan Huebner
Adhe Makayasa
Traducido por

«No creo que nadie lo supere pronto»: Robin Fellhauer, del Augsburgo, reflexiona sobre el gol de récord que le marcó a Manuel Neuer, del Bayern de Múnich

R. Fellhauer
M. Neuer
Augsburgo vs Bayern Múnich
Augsburgo
Bayern Múnich
Bundesliga

El sábado por la tarde se reescribieron los libros de récords de la Bundesliga: el Augsburgo sorprendió al Bayern de Múnich con un gol que llegó antes de que muchos aficionados hubieran encontrado siquiera sus asientos. Fue un momento de puro oportunismo que dejó conmocionado al gigante alemán y puso en el centro de todas las miradas a un centrocampista hasta entonces poco conocido.

  • Los menos favoritos aprovechan un error defensivo

    Fellhauer pasó a la historia de la Bundesliga al sorprender a los gigantes bávaros nada más comenzar el partido. El Bayern contribuyó a su propia debacle cuando un pase atrás desacertado puso a su defensa bajo presión inmediata dentro del área. Atento a la oportunidad, el centrocampista bloqueó el despeje defectuoso del veterano portero antes de enviar el balón a la portería vacía.


  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Un hito histórico deja atónito al centrocampista

    El goleador quedó desbordado por lo surrealista del momento y no se dio cuenta de la magnitud de su hazaña hasta que un compañero se lo contó durante una de las primeras interrupciones por lesión. En declaraciones a Bundesliga, el héroe local no ocultó su incredulidad: «Ni siquiera me di cuenta hasta el primer parón por lesión, cuando Gregor se acercó y me dijo: “Enhorabuena, ahora te toca pagar las bebidas”. Entonces supe que había pasado algo».

  • Un recién llegado entra en los libros de récords alemanes

    Marcado a los 8,37 segundos, el gol fulminante superó el récord de nueve segundos que compartían Karim Bellarabi y Kevin Volland desde 2014 y 2015, respectivamente. Consciente de que aquel momento histórico le había dado un lugar en la historia de la máxima categoría alemana, el centrocampista añadió: «Pero ahora, después del partido, empiezo a asimilarlo un poco y es una sensación indescriptible formar parte de algo tan grande, algo por lo que ya quedas inmortalizado en los libros de récords. No creo que nadie lo supere pronto».

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  • imago-sport-1084316820.jpgEibner

    Los líderes fugitivos tropiezan durante la persecución

    El caótico empate a 2-2 impidió al equipo de Vincent Kompany recortar distancias con el Borussia Dortmund, segundo clasificado con 13 puntos. El Bayern sigue a dos puntos tras sumar solo 11 en sus cinco primeros partidos de liga. Estos fallos defensivos de cosecha propia son una seria advertencia para un equipo que siempre aspira a los títulos, ahora que se intensifica su calendario nacional y europeo.

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