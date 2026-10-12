El goleador quedó desbordado por lo surrealista del momento y no se dio cuenta de la magnitud de su hazaña hasta que un compañero se lo contó durante una de las primeras interrupciones por lesión. En declaraciones a Bundesliga, el héroe local no ocultó su incredulidad: «Ni siquiera me di cuenta hasta el primer parón por lesión, cuando Gregor se acercó y me dijo: “Enhorabuena, ahora te toca pagar las bebidas”. Entonces supe que había pasado algo».