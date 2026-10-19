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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡No concedimos nada!»: Dean Huijsen desgrana la actuación defensiva del Real Madrid

Real Madrid
D. Huijsen
Real Madrid vs Sevilla
Sevilla
Primera División

El central del Real Madrid Dean Huijsen se mostró satisfecho con la organización defensiva y la distribución del balón del equipo durante la victoria por 4-1 ante el Sevilla. Huijsen destacó la unidad de la plantilla tras reducir al mínimo las ocasiones claras de los visitantes.

  • Huijsen disputa los 90 minutos a buen nivel en la victoria del Sevilla

    El joven defensa Dean Huijsen desempeñó un papel clave en la victoria del Real Madrid por 4-1 ante el Sevilla y disputó los 90 minutos en el Santiago Bernabéu. El central ayudó a neutralizar el ataque sevillista mientras el Real Madrid dominaba la posesión y el territorio.

    A pesar de encajar un gol en los últimos minutos tras una pérdida de balón aislada, la colocación defensiva de Huijsen permitió al Madrid mantener el control del partido.

    La victoria prolonga la racha de partidos sin perder del Real Madrid en casa en todas las competiciones.

  • imago-sport-1084747786.jpgPS Images

    Un defensa elogia la distribución del balón y la estructura del equipo

    Al analizar el rendimiento táctico tras el partido, Huijsen señaló que la eficacia del Madrid en la posesión fue la base del éxito. «Aprovechamos bien nuestra distribución del balón y estuvimos sólidos en defensa, sin conceder nada», afirmó Huijsen.

    «Su gol llegó tras una pérdida de balón».

    «Jugamos muy unidos y sólidos como equipo», añadió el defensa sobre la disciplina colectiva de la plantilla.

  • Huijsen se maravilla de la calidad ofensiva de sus compañeros

    Huijsen admitió que se había quedado maravillado con los espectaculares goles de Guler, Mbappe y Diomande en la otra portería. «Yo no puedo marcar goles así», bromeó Huijsen al ser preguntado por la producción ofensiva del equipo.

    «Todos vemos que tienen muchísima calidad y estamos contentos de tenerlos en el equipo».

    «Todo el mundo prefiere jugar en casa. El Bernabeu es un estadio histórico y jugar aquí es muy especial».

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  • imago-sport-1084744392.jpgLe Pictorium

    Un joven defensa tiene la vista puesta en la prueba ante el Leipzig

    Huijsen sigue centrado en mantener su buen nivel individual ante la proximidad de una serie de partidos europeos.

    El Real Madrid recibe al RB Leipzig el miércoles con el objetivo de mantener su pleno de victorias en la fase de grupos de la Champions League.

    El defensa espera volver a dejar la portería a cero en casa.

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