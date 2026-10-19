El joven defensa Dean Huijsen desempeñó un papel clave en la victoria del Real Madrid por 4-1 ante el Sevilla y disputó los 90 minutos en el Santiago Bernabéu. El central ayudó a neutralizar el ataque sevillista mientras el Real Madrid dominaba la posesión y el territorio.

A pesar de encajar un gol en los últimos minutos tras una pérdida de balón aislada, la colocación defensiva de Huijsen permitió al Madrid mantener el control del partido.

La victoria prolonga la racha de partidos sin perder del Real Madrid en casa en todas las competiciones.