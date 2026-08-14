AFP
Traducido por
«No como la opción número 1»: explicado el interés del Liverpool en el extremo del PSG Ibrahim Mbaye mientras los reds priorizan otro objetivo
Mbaye cae en la jerarquía de Anfield
La búsqueda del Liverpool de savia nueva para su delantera ha hecho que se le relacione de forma constante con algunos de los talentos más brillantes de la Ligue 1. Sin embargo, pese a las informaciones iniciales que apuntaban a un movimiento coordinado por dos de las promesas del PSG, el periodista francés Romain Molina ha sugerido que el interés del club de Merseyside en Mbaye no está tan avanzado como se pensaba anteriormente.
Al hablar sobre los entresijos de la operación, Molina reveló que, aunque el jugador gusta, no ocupa el primer puesto de su lista de incorporaciones en esta fase final del mercado de verano. «Sinceramente, Mbaye está en la lista de candidatos del Liverpool, pero no como la opción número 1», explicó Molina al abordar el estado actual de la situación.
El periodista destacó que el futuro del jugador podría depender más de las maniobras de su agente, Jorge Mendes, que de una ofensiva directa y única del equipo de la Premier League. «Al contrario, Mendes sabe muy bien que al final del mercado de fichajes habrá algo para Mbaye, así que utilizará a los clubes donde tiene más influencia para hacer que las cosas se muevan», añadió Molina.
- Getty/GOAL
La influencia de los agentes y la prioridad de Barcola
La situación en torno a Mbaye contrasta con la operación por su compañero Barcola. Todo apunta a que el Liverpool está priorizando un acuerdo por Barcola, cuyo estilo de representación difiere significativamente del enfoque de Mendes. Molina señaló que la relación de Mendes con el club de Anfield no es el principal factor en este caso concreto, especialmente dadas las altas cifras que están pidiendo los campeones franceses.
«No es ahí donde tiene más influencia, especialmente con el precio que está pidiendo actualmente el Paris Saint-Germain», dijo Molina sobre la posición de Mendes en esta operación.
Además, comparó la situación con el representante de Barcola, Moussa Sissoko, al afirmar: «Ahí es donde ves la diferencia entre los dos agentes. Para Mendes no cuentan tanto los deseos del jugador, sino dónde tiene conexiones con los directivos para hacer que las cosas se muevan como él quiere. Con [Sissoko] es lo contrario. Aunque eso signifique chocar con los clubes, aunque eso signifique ir con todo. Quiere ir a la guerra por sus jugadores».
Objetivos alternativos en el radar del Liverpool
Si un movimiento por Mbaye no llegara a materializarse debido al alto precio de salida o a la posición del jugador en la lista de candidatos, el Liverpool tiene preparadas varias alternativas. El equipo de captación ha estado siguiendo a Yankuba Minteh, del Brighton, a Matias Fernandez-Pardo, del Lille, y a Rayan, del Bournemouth, como posibles refuerzos para las bandas.
Otro nombre que ha surgido en las últimas semanas es el de Said El Mala, del Koln. El versátil delantero, que puede actuar en cualquiera de las dos bandas o por el centro, había sido vinculado anteriormente con un traspaso al Borussia Dortmund.
Sin embargo, informaciones de Sky Germany indican que el gigante de la Bundesliga se ha retirado ahora de la carrera. Esto podría despejar el camino para el Liverpool, si decide activar su supuesta cláusula de rescisión de 50 millones de euros (42,7 millones de libras).
- Getty Images
La realidad financiera del doble golpe de mercado
Aunque la perspectiva de una doble ofensiva sobre París sigue siendo ilusionante para la afición de Anfield, no se puede ignorar la realidad financiera. Se espera que el conjunto francés exija una cantidad conjunta superior a 150 millones de libras por sus dos jóvenes estrellas.
La información de Molina apunta a que, aunque Mbaye está siendo considerado, las cifras de la operación podrían llevar al Liverpool a buscar alternativas en otro objetivo cuyo nombre no ha trascendido por ahora. Con el cierre del mercado de fichajes acercándose, el Liverpool trabaja contrarreloj para cerrar sus opciones en ataque.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias