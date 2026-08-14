La búsqueda del Liverpool de savia nueva para su delantera ha hecho que se le relacione de forma constante con algunos de los talentos más brillantes de la Ligue 1. Sin embargo, pese a las informaciones iniciales que apuntaban a un movimiento coordinado por dos de las promesas del PSG, el periodista francés Romain Molina ha sugerido que el interés del club de Merseyside en Mbaye no está tan avanzado como se pensaba anteriormente.

Al hablar sobre los entresijos de la operación, Molina reveló que, aunque el jugador gusta, no ocupa el primer puesto de su lista de incorporaciones en esta fase final del mercado de verano. «Sinceramente, Mbaye está en la lista de candidatos del Liverpool, pero no como la opción número 1», explicó Molina al abordar el estado actual de la situación.

El periodista destacó que el futuro del jugador podría depender más de las maniobras de su agente, Jorge Mendes, que de una ofensiva directa y única del equipo de la Premier League. «Al contrario, Mendes sabe muy bien que al final del mercado de fichajes habrá algo para Mbaye, así que utilizará a los clubes donde tiene más influencia para hacer que las cosas se muevan», añadió Molina.