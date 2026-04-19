¡No cambies nunca, José! Mourinho, técnico del Benfica, se hizo viral con un gesto divertido tras la «extraordinaria» victoria en el derbi contra el Sporting CP

El partido fue una montaña rusa de emociones que el Benfica resolvió en el último suspiro. Andreas Schjelderup abrió el marcador para los visitantes, pero Rafa Silva silenció a la afición local con el gol de la victoria en el 93.

La reacción de Mourinho reflejó la importancia del triunfo, pues el Benfica mantiene su racha invicta en la Liga Portugal y supera al Sporting para ocupar el segundo puesto. Tras el partido, el técnico elogió la resistencia de su equipo y declaró: «Obviamente estoy contento; ha sido un partido fantástico. Para que un partido sea fantástico, deben participar tres grandes equipos. Quizá se me hayan escapado un par de errores, pero creo que el arbitraje fue de primera categoría. El Benfica jugó un partido fantástico y el Sporting jugó como el Sporting, con su estilo habitual. Un estadio precioso; desde el banquillo comentaba todo lo que los aficionados del Sporting habían aportado al estadio y nuestros aficionados del Benfica estaban a la altura. Fue un partido extraordinario, sin rojas y con dos equipos que querían ganar. Si el empate hubiera bastado, el partido habría sido distinto».