«No caigo en fuera de juego»: cómo la superestrella del Manchester City Erling Haaland dominó el arte de mantenerse en posición legal para atormentar al Manchester United en el derbi de Mánchester

El Manchester City logró una tensa victoria por 1-0 ante el Manchester United en Old Trafford, gracias a un gol decisivo de Haaland en el minuto 60. El tanto fue anulado inicialmente sobre el terreno de juego antes de que una intervención del VAR considerara que el noruego estaba en posición legal.

Sin embargo, el organismo de árbitros del fútbol profesional admitió posteriormente un error importante al permitir que subiera al marcador. Pro Ref reconoció que su compañero Enzo Fernandez estaba interfiriendo activamente en la jugada desde una posición de fuera de juego, a solo unos metros del goleador.

El organismo arbitral confirmó que el VAR no detectó la influencia subjetiva de Fernandez en la secuencia. Afirmó que debería haberse recomendado una revisión a pie de campo, lo que motivó una disculpa al Manchester United por el «error de juicio».



