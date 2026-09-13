¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
imago-sport-1073471774.jpgFocus Images
Alvino Hanafi

Traducido por

«¡No caigamos en la trampa!»: Callum McGregor revela cómo el Celtic silenciará a 50.000 aficionados del Rangers en Ibrox

Rangers vs Celtic
C. McGregor
Rangers
Celtic
League Cup

Callum McGregor pidió a sus compañeros del Celtic que se abstraigan del ambiente hostil de Ibrox durante el partido de cuartos de final de la Premier Sports Cup del domingo contra el Rangers. Sin aficionados visitantes permitidos dentro del estadio, el capitán insiste en que la plantilla debe mantener la calma e imponer su agresivo estilo de pase.

  • McGregor apunta a un puesto en semifinales en un derbi único

    Callum McGregor liderará al Celtic en un cuarto de final del Old Firm de alto voltaje contra el Rangers en Ibrox, con un puesto en las semifinales de la Premier Sports Cup en juego. Hearts, Hibernian y un Aberdeen con diez hombres ya han asegurado sus plazas en Hampden Park tras sus respectivas victorias del fin de semana.

    El ganador del choque del domingo completará el cartel de semifinales, y el sorteo oficial se celebrará inmediatamente después del partido.

    Sin aficionados visitantes permitidos dentro del estadio tras una resolución de la SPFL, el Celtic se enfrenta a un muro de 50.000 seguidores locales entregados a su equipo.


    • Anuncios
  • imago-sport-1073487979.jpgFocus Images

    El capitán pide calma en medio de la hostilidad en Ibrox

    En la previa del derbi, McGregor subrayó la necesidad absoluta de mantener la calma bajo una presión intensa. El capitán advirtió a su plantilla de que no se deje arrastrar por el frenesí emocional de la ocasión.

    En lugar de eso, instó al Celtic a llevar la iniciativa desde el pitido inicial y confiar en su plan habitual.

    «Hay que comprometerse», insistió McGregor. «Tenéis que ser el Celtic, llevar la iniciativa y pasar el balón. No podéis dejaros arrastrar por la ocasión ni por el ambiente, aunque es más fácil decirlo que hacerlo. Siempre que imponemos nuestro estilo, por lo general conseguimos buenos resultados».

  • La plantilla, preparada para luchar por los aficionados ausentes

    Aunque está decepcionado por la ausencia total de aficionados del Celtic, McGregor aseguró a la afición que la plantilla entiende perfectamente la magnitud del choque. El centrocampista recordó resultados positivos del pasado en Govan sin aficionados visitantes como prueba de que el equipo puede manejar la presión.

    El equipo de Martin O'Neill afronta la eliminatoria con seis victorias en seis partidos en la Premiership escocesa y busca ampliar su reciente dominio copero sobre el Rangers.

    «Los jugadores saben lo que significa este partido para los aficionados y para el club», añadió McGregor. «Iremos allí con todo para intentar ganar. Es un partido único, con circunstancias únicas. El ganador se lo lleva todo».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Rangers v Celtic - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    El Celtic aspira a cerrar su regreso a Hampden

    Una victoria el domingo impulsaría al Celtic a las semifinales, previstas para el fin de semana del 31 de octubre en Hampden Park. El Celtic ha ganado los últimos seis enfrentamientos de la Copa de la Liga entre ambos clubes y busca mantener ese impresionante registro.

    McGregor sigue confiando en que ejecutar su agresivo planteamiento táctico dará el resultado deseado.

    El Celtic aspira a silenciar pronto a la afición local y asegurarse el camino hacia otro trofeo nacional.

League Cup
Rangers crest
Rangers
RAN
Celtic crest
Celtic
CEL