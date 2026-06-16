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No aprendió de Marruecos ni Egipto... El fantasma de Renard derrotó a Donis en su debut mundialista

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España vs Arabia Saudí
España
Arabia Saudí
World Cup
G. Donis
H. Renard
España
Arabia Saudita
EE. UU.
Grecia
Francia

«Los Verdes» dejaron escapar una victoria que tenían al alcance de la mano ante Uruguay

El francés Hervé Renard, exseleccionador de Arabia Saudí, privó a «Los Verdes» de una nueva victoria histórica frente a Uruguay en la fase final del Mundial.

El encuentro, disputado esta madrugada en el Hard Rock Stadium de Miami en la primera jornada de la fase de grupos, terminó 1-1.

  • Una etapa saudí con sabor a Donis

    La «Selección Verde» terminó la primera parte por delante del bicampeón del mundo gracias al gol de su defensa Abdulelah Al-Omari y al excelente nivel defensivo y ofensivo del equipo.

    Los jugadores, guiados por el estilo de su entrenador griego Giorgos Donis, controlaron el balón por momentos y presionaron en ataque.

    El conjunto saudí remató cinco veces, tres entre los tres palos, mientras que Uruguay lo hizo en cinco ocasiones, dos entre los postes.

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  • El fantasma de Renard

    Sin embargo, el panorama cambió por completo en el inicio del segundo tiempo, cuando pareció que el seleccionador francés Hervé Renard había vuelto a ponerse al frente de la selección saudí, unos dos meses después de su marcha.

    Arabia Saudí se replegó atrás, como en la era Renard, y cedió la iniciativa a Uruguay, que atacó con centros al área.

    Donis reaccionó con la entrada de Nasser Al-Dossari por Musab Al-Juwair para reforzar la banda izquierda, y mantuvo a Mohammed Abu Al-Shamat con Saud Abdulhamid en la derecha.

    Pese a ello, los centros uruguayos siguieron llegando hasta que uno de ellos acabó en el gol del empate, mientras Arabia Saudí era incapaz de crear peligro.

  • El caso de Marruecos y Egipto

    Al final del partido, Uruguay había realizado 28 disparos, 10 a puerta, mientras que Arabia Saudí solo tuvo 7, 3 entre los tres palos.

    En la segunda parte Arabia Saudí solo remató dos veces, por 23 de Uruguay.

    Parece que el seleccionador griego no aprendió de los errores de Marruecos y Egipto, que desperdiciaron su ventaja ante Brasil y Bélgica y cayeron en la trampa del empate.

    Peor aún: Marruecos y Egipto intentaron el segundo tanto, pero fallaron; Arabia Saudí ni lo buscó.

    La selección saudí debe aprender de esta lección de cara a los partidos contra España y Cabo Verde, en los que deberá jugar de forma más competitiva, sobre todo ante la selección africana, para lograr la victoria necesaria para avanzar a la siguiente ronda.

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