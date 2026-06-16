Al final del partido, Uruguay había realizado 28 disparos, 10 a puerta, mientras que Arabia Saudí solo tuvo 7, 3 entre los tres palos.
En la segunda parte Arabia Saudí solo remató dos veces, por 23 de Uruguay.
Parece que el seleccionador griego no aprendió de los errores de Marruecos y Egipto, que desperdiciaron su ventaja ante Brasil y Bélgica y cayeron en la trampa del empate.
Peor aún: Marruecos y Egipto intentaron el segundo tanto, pero fallaron; Arabia Saudí ni lo buscó.
La selección saudí debe aprender de esta lección de cara a los partidos contra España y Cabo Verde, en los que deberá jugar de forma más competitiva, sobre todo ante la selección africana, para lograr la victoria necesaria para avanzar a la siguiente ronda.