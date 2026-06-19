Aunque ahora su ascenso a la fama sea fulgurante, los primeros pasos de la joven estrella marroquí Ismael Saibari fueron lentos. De bebé, el que hoy es el jugador soñado del entrenador del Bayern, Vincent Kompany, usó más de un año un aparato ortopédico que le mantenía los pies rectos por una malformación congénita. Saibari no caminó hasta los dos años.
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No aprendió a andar hasta los dos años y era «demasiado gordo»: un jugador que Vincent Kompany quería fichar para el FC Bayern se consideró desde el principio un caso perdido
«Este aparato ha ayudado; sirve para que los bebés aprendan a caminar recto. Y sí», contó el jugador de 25 años, «por suerte, ha funcionado». De lo contrario, la pesadilla de Brasil no estaría en el punto de mira justo antes del segundo partido de la fase de grupos del Mundial de Marruecos contra Escocia, ni tampoco a punto de fichar por el Múnich procedente del PSV Eindhoven, campeón de Holanda.
El Bayern pagaría casi 55 millones de euros por su fichaje, con contrato hasta 2031. El martes, durante la concentración en Basking Ridge (Nueva Jersey), el atacante pasó el reconocimiento médico con el doctor del club muniqués, Jochen Hahne, también médico de la selección alemana en Carolina del Norte.
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A Saibari la descartaron cuando era joven: «Me dijeron que estaba demasiado gorda».
¿Qué hace tan interesante a Saibari, un jugador técnico, ágil y con gran capacidad de imposición? Su flexibilidad. Contra Brasil (1-1) actuó como delantero centro; este internacional, con 31 partidos y diez goles, suele jugar de ‘10’, pero también puede hacerlo por las bandas.
La campaña pasada, en el Eindhoven, marcó 15 goles y dio ocho asistencias, lo que le valió el premio al mejor jugador de la Eredivisie. Durante años, su despegue no pareció probable.
Comenzó a jugar en Terrassa, cerca de Barcelona, pero cuando su familia se mudó a Bélgica el sueño de ser profesional pareció esfumarse: el RSC Anderlecht lo descartó por su peso. «Me dijeron que estaba demasiado gordo, y eso que había jugado bien». Pero un día antes del inicio de la temporada se acabó todo: «Eso me dolió de verdad».
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Saibari sembró el miedo y el pánico en el Mundial: «Nuestros centrales deben estar alerta»
Saibari llegó a Genk en 2017. Su satisfacción creció cuando, en un partido juvenil contra el Anderlecht, marcó el gol decisivo.
Ahora, en la fase final de la XXL, el objetivo es superar el Grupo C. El primer paso ya se dio con el punto ante Brasil, y Saibari cree que aún hay margen de mejora frente al cuarto del Mundial 2022: «Tuvimos muchas ocasiones en un buen partido. Hay muchas cosas que nos ayudarán de cara a los próximos partidos».
El próximo rival ya está avisado: «Es rápido, potente y tiene un gran remate», advirtió el seleccionador de Escocia, Steve Clarke. «Nuestros centrales deben estar muy atentos».