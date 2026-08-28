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Gianluca Minchiotti

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Njie rumbo a la Fiorentina: hipótesis de Mandragora al Torino. El «spoiler» de Amorim

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Negociación avanzada entre la Fiorentina y el Torino

Fiorentina y Torino siguen trabajando para encontrar la fórmula para el traspaso de Alieu Njie a la Fiorentina. La negociación se encuentra en una fase avanzada y, según ha informado Gianluca Di Marzio, en las últimas horas ha surgido una posible clave para llegar al acuerdo: la inclusión de una contraprestación técnica en la operación.


El nombre en cuestión es el de Rolando Mandragora, centrocampista que podría verse involucrado en la operación y contribuir a desbloquear definitivamente la negociación entre los dos clubes. Los contactos continúan, con las partes trabajando para definir la fórmula y los detalles de la operación.

  • Mientras tanto, precisamente Njie fue el centro de las declaraciones de Ruben Amorim. El técnico del Milan, que compareció ayer en rueda de prensa al volver sobre el duelo ganado por el AC Milan en el campo del Torino en la primera jornada de liga, tuvo palabras importantes para el extremo del Torino.


    "Hay que felicitar a Abate: al final metió a Njie, un extremo muy rápido y fuerte. Debería ser titular, pero creo que lo venderán", declaró el entrenador portugués.


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