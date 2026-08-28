Fiorentina y Torino siguen trabajando para encontrar la fórmula para el traspaso de Alieu Njie a la Fiorentina. La negociación se encuentra en una fase avanzada y, según ha informado Gianluca Di Marzio, en las últimas horas ha surgido una posible clave para llegar al acuerdo: la inclusión de una contraprestación técnica en la operación.





El nombre en cuestión es el de Rolando Mandragora, centrocampista que podría verse involucrado en la operación y contribuir a desbloquear definitivamente la negociación entre los dos clubes. Los contactos continúan, con las partes trabajando para definir la fórmula y los detalles de la operación.