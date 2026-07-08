Niveles del USMNT en el ciclo del Mundial 2030: de Folarin Balogun y Malik Tillman a Gio Reyna y Alejandro Zendejas, la situación de cada jugador tras la eliminación en octavos de final de 2026

El ciclo del Mundial 2026 terminó para la selección masculina de Estados Unidos de forma cruel. Todos recuerdan la goleada 4-1 ante Bélgica, inesperada y difícil de asimilar.

Pero, como siempre, un ciclo termina y otro empieza. Aunque los jugadores aún no hayan pasado página, la Federación ya prepara el camino hacia 2030, y en septiembre arrancará con la primera concentración posmundial.

Para 2030 este equipo lucirá muy distinto: este verano hubo 13 jugadores que ya estaban en 2022 y podrían ser aún menos en el próximo plantel. Así es el fútbol internacional: siempre cambia. Por eso, los jugadores del USMNT están en momentos muy distintos ahora que el foco está en 2030.

Por eso los ordenamos por niveles, analizando la situación de cada uno mientras una era termina y otra empieza.