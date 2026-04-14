«Ninguno es un icono»: Lothar Matthäus ve un gran punto débil en el Real Madrid antes del partido de vuelta contra el FC Bayern de Múnich

Con ejemplos como Sergio Ramos, Toni Kroos o Luka Modric, el Real Madrid tuvo en el pasado «jugadores con carácter en el campo», «que ya no existen», criticó Matthäus. Las actuales estrellas madridistas son «rápidas, hábiles en el regate y excelentes técnicamente, con cierta fuerza, como se vio en el partido de ida», pero añadió: «Ya no transmiten la misma fuerza de antaño. Son buenos, pero ninguno es un icono, ni Vinicius, ni Bellingham ni Mbappé, y eso es lo que le falta al Real».

El Bayern ganó 2-1 en la ida en Madrid y, para Matthäus, es favorito en la vuelta ante su público. «Pero eso no significa, por supuesto, que vaya a ser una tarea fácil», advirtió el exjugador de 65 años. El expresidente del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, se había expresado recientemente en términos similares: aún no ha descartado al Real Madrid y no le gusta el actual revuelo en torno al FCB.