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«¡Ninguno de mis jugadores disputó tres partidos completos!»: Luis de la Fuente revela su estrategia física tras la victoria ante Chequia
De la Fuente dirige su 41.º partido consecutivo sin perder
El seleccionador de España, Luis de la Fuente, expresó su orgullo después de ver cómo su equipo ampliaba a 41 partidos en todas las competiciones su extraordinaria racha de imbatibilidad. La Roja logró una victoria por 3-1 ante la República Checa en el Grupo 3 de la UEFA Nations League en el Estadio Carlos Tartiere.
Los goles de Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino mantuvieron a España en lo más alto del Grupo 3 con nueve puntos.
De la Fuente recurrió a una profunda rotación de la plantilla durante todo el parón internacional.
- AFP
El entrenador prioriza el bienestar de los jugadores en medio de un calendario cargado de partidos
Hablando tras el pitido final, De la Fuente admitió que los cambios del segundo tiempo alteraron el ritmo ofensivo de España, lo que permitió marcar a la República Checa. Sin embargo, insistió en que proteger a los jugadores de la fatiga y las lesiones sigue siendo esencial.
El seleccionador reveló que no se pidió a ningún jugador que completara 270 minutos durante esta ventana internacional.
«En la primera parte fuimos dominantes, creando ocasiones. No creo que nuestra actitud cambiara en la segunda parte, pero hicimos cambios y el ritmo se alteró», dijo De la Fuente. «Perdimos un poco de frescura, pero pensamos mucho en cómo mantener bien a nuestros futbolistas. Ninguno de mis jugadores ha disputado tres partidos completos en esta ventana internacional».
El entrenador valora sufrir en la victoria
De la Fuente señaló que pasar por momentos difíciles durante los partidos sirve como una valiosa preparación para las eliminatorias de las grandes competiciones. Elogió a su plantilla por mantenerse firme ante la presión checa.
España mantiene una ventaja de tres puntos sobre Inglaterra al frente del Grupo 3.
«Siempre digo que cualquier error, cualquier bajada de atención, te puede costar goles y partidos, así que estoy especialmente orgulloso de que sigamos con nuestra racha de imbatibilidad», añadió De la Fuente. «Sufrimos esta noche, y diría que no estamos tan acostumbrados a eso».
- AFP
España se prepara para la próxima prueba a domicilio en Croacia
De la Fuente y su cuerpo técnico ultiman ahora los preparativos para su próxima prueba en la Nations League, a domicilio ante Croacia el 6 de octubre. El seleccionador pretende seguir equilibrando la frescura de la plantilla con la consecución de victorias.
Chequia sigue colista del Grupo 3, sin ningún punto.
España busca asegurarse otros tres puntos en su persecución de las rondas eliminatorias.
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