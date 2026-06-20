Turquía quedó eliminada de forma sorpresiva del Mundial 2026 tras perder 0-1 ante Paraguay; la decepción es enorme. Como único consuelo, el defensa Abdülkerim Bardakci batió un récord mundialista.
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¡Ningún jugador lo había logrado! La estrella turca bate un récord increíble pese a quedarse fuera del Mundial y supera a un exjugador del Bayern de Múnich
Según Opta, el central del Galatasaray completó 98 de 98 pases ante la selección sudamericana.
Además, este jugador de 31 años es el que más pases ha realizado con un porcentaje de acierto del 100 %. Es la mejor marca desde que se recopilan datos en el Mundial de 1966 en Inglaterra.
Bardakci igualó así el récord del estadounidense Chris Richards, quien, jugando para el Crystal Palace tras su paso por el Bayern de Múnich, completó 84 de 84 pases en el debut de Estados Unidos en la fase de grupos, victoria 4-1 sobre Paraguay.
Mundial 2026: Turquía queda eliminada, EE. UU. líder de grupo
Tras perder 0-2 ante Australia, Turquía queda eliminada. En el Mundial, si hay empate a puntos, no cuenta la diferencia de goles sino el enfrentamiento directo.
Este criterio le perjudica frente a Paraguay y Australia, que la superan por tres puntos. Estados Unidos, con seis puntos, ya es líder del grupo.