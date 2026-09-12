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MbappeGetty Images
Yosua Arya

Traducido por

«¡Ningún jugador fue mejor que yo!», la audaz reivindicación de Kylian Mbappe sobre el Balón de Oro pese a una temporada sin títulos en el Real Madrid

K. Mbappe
Real Madrid
Primera División

Kylian Mbappé insiste en que es el justo ganador del Balón de Oro de este año, pese a haber completado una temporada sin títulos con el Real Madrid y haber caído en semifinales del Mundial con Francia. El prolífico delantero cree que sus heroicidades goleadoras a nivel individual y sus hazañas internacionales de récord le sitúan por delante de sus rivales.

  • Mbappé presenta su candidatura al Balón de Oro

    Mbappé cree que sigue siendo el candidato más destacado al Balón de Oro, incluso después de terminar la temporada sin ningún gran título. El delantero francés vivió una campaña frustrante a nivel colectivo, al no lograr levantar ningún trofeo con el Madrid.

    Sus aspiraciones internacionales también se quedaron cortas en el escenario más grande. Francia alcanzó las semifinales del Mundial, pero sufrió una derrota por 2-0 a manos de la campeona, España, lo que dejó a Mbappé sin títulos este año. A pesar de esta falta de éxito colectivo, el atacante sigue convencido de que sus actuaciones individuales merecen el mayor galardón del fútbol mundial.

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  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    «Ningún jugador fue mejor que yo»

    En declaraciones a France Football, Mbappe hizo una firme defensa de su campaña personal. Subrayó que el Balón de Oro es, en última instancia, un premio individual, más que un reflejo directo de los títulos colectivos.

    "Creo que puedo ganarlo este año", declaró Mbappe. "Es uno de mis objetivos, y además a corto plazo", dijo Mbappe. "La gente dice que no gané ningún trofeo (ni con mi club ni con mi selección), pero es un premio individual. Nunca he visto que un ganador del Balón de Oro sea elegido por unanimidad. ¿Alguien ha ganado alguna vez con el 100 % de los votos? Eso significa que siempre hay alguien que pensó que el ganador no lo merecía.

    "No hubo ningún jugador mejor que yo. Estábamos hablando de logros. Marcar tantos goles en las grandes competiciones, donde están todos los grandes jugadores, y por supuesto en el Mundial, el mayor evento, convertirme en el máximo goleador histórico de la competición... durante todas mis vacaciones, eso era de lo único que me hablaba la gente".

  • Superando a Messi en el escenario mundial

    La inmensa confianza de Mbappe nace de un extraordinario registro goleador a nivel individual. Marcó 15 veces en la Champions League y añadió 25 goles en Liga para sostener el ataque del Real Madrid.

    Sin embargo, fueron sus hazañas en la Copa del Mundo las que realmente definieron su año. El delantero elevó su cuenta histórica en el torneo hasta los 22 goles, superando de forma notable a Lionel Messi para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos de la competición.

    «Mi idea del Balón de Oro viene de la era de Messi y [Cristiano] Ronaldo: no se lo das a jugadores corrientes, se lo das a jugadores que son diferentes», explicó. «Creo que este año hice cosas diferentes, así que creo que puedo ganarlo».

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    A la espera del veredicto final del Balón de Oro

    Está por ver si el panel de votación compartirá su perspectiva. Hasta que se anuncie el ganador, Mbappe seguirá liderando el ataque del Madrid mientras busca poner fin a su espera de títulos esta temporada.

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