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«¡Ningún gran equipo juega al fútbol así!». Jamie Carragher arremete contra el Liverpool de «baloncesto» mientras la era de Andoni Iraola arranca con caos táctico
Preocupaciones tácticas en Anfield
El Liverpool concluyó su preparación veraniega con una victoria por 2-0 sobre el Como en Anfield el domingo, pero el marcador no ocultó los problemas de fondo para Carragher. El Liverpool ha vivido una pretemporada volátil en términos de estabilidad defensiva, con un total de 18 goles en sus cinco amistosos anteriores, repartidos a partes iguales entre tantos marcados y encajados.
En declaraciones en The Overlap Fan Debate en asociación con Sky Bet, Carragher hizo una dura valoración de la situación actual. «El Liverpool será interesante esta temporada», dijo el exdefensa. «Tengo curiosidad por ver cómo va, qué jugadores van a fichar y cómo van a afrontar la temporada.
«El Liverpool tiene demasiados jugadores ofensivos sobre el campo, solo quieren lanzarse al ataque. Y está siendo lo mismo en la pretemporada del Liverpool esta temporada: es simplemente un partido de baloncesto. Ningún gran equipo juega al fútbol así. No me lo creo».
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La filosofía de Iraola
Según Carragher, Iraola fue llevado a Merseyside para reintroducir el estilo de presión agresiva y de alto voltaje que se convirtió en el sello distintivo del club con Jurgen Klopp. Después de que Arne Slot fuera destituido a principios de este verano por un enfoque más metódico que no terminó de convencer, la jerarquía recurrió al exentrenador del Bournemouth para recuperar la identidad de «heavy metal».
Carragher explicó el motivo de la contratación del entrenador mientras reiteraba su postura táctica. Señaló: "Una de las razones por las que trajimos a Iraola al Liverpool es porque juega al fútbol de 'Klopp'; no porque haya ganado muchos trofeos, no porque haya dirigido a grandes clubes, sino porque presiona, tienen energía. Ese es el fútbol que queremos".
Responsabilidad de los jugadores
Mientras el Liverpool se prepara para su estreno en la Premier League este domingo contra el Newcastle, la presión aumenta sobre la plantilla para adaptarse rápidamente. Curiosamente, los seis primeros partidos de los reds en esta campaña son todos contra equipos que también han nombrado a nuevos entrenadores este verano, lo que crea un panorama competitivo singular.
El legendario defensa sugirió que los aficionados identificarán rápidamente dónde está la culpa si no llegan los resultados. Carragher dijo: "Lo que pasa, y pasa en todos los clubes, es que será un ciclo. Estamos casi en el punto en el Liverpool en el que los jugadores recibirán la culpa. Los aficionados quieren un fútbol de alta intensidad, tenemos a un entrenador que ha traído eso, así que si no lo haces, es culpa tuya (del jugador). Así que no, no recaerá sobre Iraola".
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Una herencia difícil
La transición se ha complicado aún más por los altos estándares establecidos por los regímenes anteriores. Aunque Slot logró ganar 23 de sus primeros 27 partidos, se consideró necesario un cambio táctico de fondo para la salud a largo plazo del club.
Con el mercado de fichajes aún abierto, existe la esperanza de que lleguen más refuerzos para aportar la protección en el centro del campo y la disciplina defensiva que, según Carragher, faltan actualmente. Por ahora, la afición de Anfield se prepara para una temporada de partidos con muchos goles y experimentos tácticos, mientras Iraola intenta demostrar que su versión de un fútbol de alta intensidad puede, efectivamente, estar entre los equipos de élite de Europa.
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