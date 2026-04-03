Niko Kovac sale en defensa de Nico Schlotterbeck, después de que el defensa del Borussia Dortmund haya desmentido públicamente haber llegado a un acuerdo contractual con el club de la Bundesliga

El entrenador del Dortmund expresó su frustración ante la difusión de información errónea y destacó que el jugador de 26 años solo estaba reaccionando ante los rumores externos. Kovac considera que el jugador gestionó la situación correctamente, ya que sintió la necesidad de aclarar las cosas mientras se encontraba concentrado con la selección.

«No fue Schlotti quien acaparó los titulares, sino quienes difundieron rumores que simplemente no eran ciertos», declaró Kovac a los periodistas cuando le preguntaron sobre la situación. «Schlotti tiene derecho a aclarar las cosas. No ha hecho nada malo».

El propio Schlotterbeck admitió estar «muy sorprendido» por los detalles concretos filtrados a la prensa, incluidas las cifras relativas a un aumento salarial y una posible cláusula de rescisión. En declaraciones tras la victoria de Alemania sobre Ghana, confirmó que, aunque las negociaciones siguen en curso, aún no se ha firmado ningún contrato.