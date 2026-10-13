El director general deportivo del Dortmund, Lars Ricken, elogió la influencia positiva del cuerpo técnico a la hora de crear un entorno de resiliencia y competitividad desde que se hizo cargo del equipo en la primavera de 2025.

Al explicar los motivos de la renovación del contrato, Ricken declaró en un comunicado oficial del club: «Con Niko Kovac, vamos por muy buen camino desde que asumió el cargo hace algo más de un año y medio».

«Ha hecho progresar al equipo de forma constante y goza de una gran aceptación dentro de nuestro club. La renovación del contrato de Niko también es una señal clara de continuidad y estabilidad en el Borussia Dortmund. Y Niko sabe lo que tiene en el Borussia Dortmund. Por eso nos pusimos rápidamente de acuerdo para seguir juntos por este camino».