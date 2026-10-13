AFP
Traducido por
Niko Kovac renueva con el Borussia Dortmund hasta 2029 y asegura que «podemos conseguir mucho más»
El técnico croata se compromete a largo plazo
Kovac ha asegurado oficialmente su continuidad a largo plazo en el Signal Iduna Park tras acordar una ampliación de contrato de tres años junto con Robert y Tapalovic. El acuerdo supone un reconocimiento tangible a su éxito al transformar a un equipo que luchaba en mitad de la tabla en uno que se clasificó para la Champions League y acabó subcampeón de la Bundesliga la pasada temporada.
Con una impresionante media de 2,15 puntos por partido en 53 encuentros de la máxima categoría, su extraordinario balance afianza aún más su posición como el entrenador con mejor rendimiento de la historia del BVB.
- Team 2
El director deportivo elogia la estabilidad del club
El director general deportivo del Dortmund, Lars Ricken, elogió la influencia positiva del cuerpo técnico a la hora de crear un entorno de resiliencia y competitividad desde que se hizo cargo del equipo en la primavera de 2025.
Al explicar los motivos de la renovación del contrato, Ricken declaró en un comunicado oficial del club: «Con Niko Kovac, vamos por muy buen camino desde que asumió el cargo hace algo más de un año y medio».
«Ha hecho progresar al equipo de forma constante y goza de una gran aceptación dentro de nuestro club. La renovación del contrato de Niko también es una señal clara de continuidad y estabilidad en el Borussia Dortmund. Y Niko sabe lo que tiene en el Borussia Dortmund. Por eso nos pusimos rápidamente de acuerdo para seguir juntos por este camino».
Un entrenador ambicioso aspira a alcanzar hitos aún mayores
Los 73 puntos logrados en su primera temporada completa fueron una prueba innegable de los sólidos cimientos establecidos y alimentaron la ambición del entrenador de alcanzar cotas aún más altas tanto en las competiciones nacionales como en Europa.
Sobre su compromiso renovado con el club en el Westfalenstadion, Kovac afirmó: «Juntos hemos iniciado una evolución clara y sentado bases importantes para el futuro. Queremos seguir avanzando a partir de ahí. Tenemos una visión clara de cómo queremos jugar al fútbol, cómo queremos rendir como equipo y qué hace falta para alcanzar nuestros objetivos.
«Y, sobre todo, no nos conformaremos con lo que hemos conseguido, sino que trabajaremos cada día para mejorar. Vemos un gran potencial y estamos convencidos de que juntos, con plena convicción y mucha determinación, podemos lograr mucho más».
- AFP
Los exigentes compromisos a domicilio ponen a prueba la buena dinámica
El Borussia Dortmund debe centrarse ahora sin demora en Europa de cara a su visita del miércoles al Bodo/Glimt noruego, correspondiente a la segunda jornada de la Champions League. La prueba de regularidad continuará el fin de semana en la competición nacional, con una visita al Union Berlin en la sexta jornada, mientras busca mantenerse en la lucha por el título cerca de lo más alto de la Bundesliga.
Con 13 puntos en sus primeros cinco partidos de liga, la capacidad táctica de Kovac se pondrá a prueba al máximo para mantener este gran ritmo en medio de un apretado calendario otoñal.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias