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Adhe Makayasa

Traducido por

Niko Kovac elogia al capitán provisional Waldemar Anton por marcar el estándar en el Borussia Dortmund

N. Kovac
W. Anton
Borussia Dortmund vs Villarreal
Borussia Dortmund
Villarreal
Liga de Campeones
Bundesliga

El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, ha elogiado al capitán circunstancial Waldemar Anton después de fijar unas exigencias altas para toda la plantilla antes de su estreno en la Champions League contra el Villarreal. El defensa central ha asumido el brazalete tras una grave lesión de rodilla del capitán del club, Emre Can, y Kovac ha destacado su liderazgo en el Signal Iduna Park.

  • El defensa asume el papel de capitán

    Se espera que el central Anton vuelva a liderar al Dortmund cuando reciba al Villarreal en el debut de la fase de liga de la Liga de Campeones del martes en el Signal Iduna Park. El jugador de 30 años ha lucido el brazalete de capitán en todos los partidos oficiales de esta temporada tras la lesión del ligamento cruzado anterior (LCA) del capitán del club, Can. Kovac reveló que entregar el brazalete al defensa fue una decisión sencilla, dada su enorme influencia en el vestuario.

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  • 1. FC Heidenheim 1846 v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Kovac elogia sus cualidades de liderazgo

    Kovac cree que la dedicación incansable de Anton y su actitud de no rendirse nunca ofrecen el modelo perfecto a seguir para los talentos más jóvenes del Borussia Dortmund. En la previa del estreno europeo del martes, el técnico elogió el impacto del defensor: "Es alguien que lidera con el ejemplo, alguien que nunca se rinde. Y eso es lo que se necesita, especialmente para dar ejemplo a los jugadores jóvenes. La temporada pasada ya era un capitán en espíritu, incluso sin el brazalete, porque su presencia arrastra consigo al resto de jugadores".

  • Anton disfruta de una noche europea

    Anton recalcó que toda la plantilla está deseando dejar su huella en el continente y decidida a sumar los tres puntos ante su afición. Al hablar de la ilusión del equipo antes de medirse al conjunto español, Anton declaró: "La expectación es enorme. Un partido en casa en la Liga de Campeones es algo especial para cualquier jugador. La temporada pasada ya es agua pasada. Ahora tenemos que mirar hacia adelante y dar el primer paso mañana".

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  • imago-sport-1082457919.jpgPressefoto Baumann

    Los gigantes alemanes apuntan a mantener el impulso

    El Dortmund quiere repetir la dominante actuación de la pasada temporada después de arrollar al Villarreal por 4-0 en el Westfalenstadion, con un contundente 4,03 de xG a partir de 13 intentos. En marcado contraste, los visitantes llegan bajo una gran presión tras haber perdido cinco partidos consecutivos fuera de casa en la Liga de Campeones sin ver puerta. Lograr la victoria en la noche inaugural es imperativo para el equipo de Kovac, con el objetivo de generar impulso desde el principio en la fase de liga antes de que el calendario se intensifique.

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