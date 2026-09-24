Nike canceló el miércoles por la noche una sesión de rodaje programada para un anuncio de campaña protagonizado por Benzema. Según un informe de The Athletic, la empresa de ropa deportiva decidió que Benzema no se ajustaba a los valores de su marca. El rodaje estaba previsto para celebrarse el jueves en Londres y se centraba en una colaboración entre Nike y Corteiz.

La marca había acordado ofrecer una asignación de productos de 75.000 € y organizar el viaje. Sin embargo, Nike investigó más a fondo su historial y canceló el proyecto. En un comunicado, Nike dijo: «Este proyecto no refleja una relación más amplia entre el deportista y Nike. Lamentamos que las conversaciones hayan llegado tan lejos».