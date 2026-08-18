Nigeria despide al seleccionador de las Super Falcons, Justine Madugu, mientras el sueño del Mundial se convierte en una pesadilla

La NFF ha destituido con efecto inmediato al seleccionador de Nigeria, Madugu, y a todo su cuerpo técnico. La decisión llega tras el fracaso de Nigeria en su intento de clasificarse para la Copa Mundial Femenina de la FIFA por primera vez en la historia.

La destitución pone un dramático punto final a la etapa de Madugu, apenas un año después de que guiara a Nigeria a su décimo título de la WAFCON, ampliando así su propio récord. Había asumido el cargo de manera interina en septiembre de 2024 tras la dimisión del técnico estadounidense Randy Waldrum.

Sin embargo, las campeonas africanas sufrieron un claro bajón en la WAFCON de este año, al no alcanzar las semifinales antes de perder por 2-1 contra Sudáfrica en un play-off. La derrota puso fin al orgulloso registro de Nigeria, que había participado en todas las Copas Mundiales Femeninas desde el torneo inaugural de 1991.