Getty Images Sport
Traducido por
Nicolo Tresoldi sigue sin decidir su futuro internacional mientras Italia y Alemania se disputan a la estrella del Club Brugge
La doble nacionalidad desata un pulso
El delantero del Club Brugge Tresoldi sigue sin decidir si comprometer su futuro internacional absoluto con Alemania o cambiar de selección para representar a su país de nacimiento, Italia. Nacido en Cagliari, de padre italiano y madre argentina de ascendencia italiana, el jugador de 22 años se trasladó a Alemania con 13 años para unirse al Hannover 96 antes de obtener posteriormente la ciudadanía. A pesar de haber sido 24 veces internacional con la selección sub-21 de Alemania, su doble condición ha desencadenado una feroz batalla entre ambas potencias europeas.
- Matthias Koch
Di Salvo pide paciencia
El seleccionador de la sub-21 de Alemania, Antonio Di Salvo, confirmó el dilema del delantero tras conversaciones directas sobre sus lealtades a largo plazo. Aunque insistió en que la decisión final depende por completo del jugador, Di Salvo celebró la disposición del atacante a seguir jugando mientras tanto con su selección juvenil.
Al revelar los detalles de su conversación privada a Kicker, Di Salvo explicó: "Esta no es una pregunta que deban hacerme a mí, pero he hablado con él y dijo que todavía no puede tomar una decisión".
Al dar la bienvenida al compromiso inmediato de Tresoldi de seguir en la estructura juvenil, el técnico añadió: "Y eso es una gran señal para nosotros".
La era moderna forja lealtades
Los tira y afloja entre selecciones por futbolistas con doble nacionalidad se han vuelto cada vez más habituales en el fútbol moderno, a medida que la movilidad transfronteriza remodela el panorama internacional. La situación de Tresoldi pone de relieve las complejas consideraciones emocionales y profesionales a las que se enfrentan los jóvenes de hoy antes de comprometer su futuro internacional absoluto con una sola nación.
Reflexionando sobre el cambiante panorama de la elegibilidad internacional en la misma entrevista con Kicker, Di Salvo señaló: "Creo que el mundo ha cambiado. Hace 20 o 30 años, los jugadores no tenían que tomar estas decisiones en absoluto. Pero el mundo se ha vuelto más global, y muchos jugadores tienen la oportunidad de jugar para un segundo o incluso un tercer país. Si necesitan tiempo, hay que darles ese tiempo".
- Photo News
Su prolífica forma despierta interés
El gran momento de Tresoldi de cara a portería hace cada vez más difícil retrasar su decisión después de marcar cinco goles en nueve apariciones en todas las competiciones en 2026-27. Con contrato con el Brugge hasta junio de 2029, sus actuaciones constantes tanto a nivel nacional como europeo parecen destinadas a provocar un pulso entre Roberto Mancini y Jurgen Klopp antes del próximo parón internacional. Mantener la calma bajo este foco implacable marcará su camino.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias