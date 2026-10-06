Nicolo Tresoldi se sincera sobre su negativa a Jurgen Klopp mientras el jugador de 22 años sigue dividido entre Alemania e Italia

En declaraciones al medio alemán ran sobre sus conversaciones con el técnico de 59 años, Tresoldi admitió que luchó contra unos nervios intensos antes de la llamada. Al recordar la respuesta empática del seleccionador de Alemania a sus dudas, el delantero reveló: "Primero me envió un mensaje y lo firmó con 'Best wishes, Kloppo'. Así que inmediatamente supe quién era. Después de eso, intercambiamos mensajes y hablamos por teléfono. Fue una conversación realmente buena.

"Lo entendió muy bien. Tuvimos un intercambio muy bueno. Espero haber causado una buena impresión. Es un gran entrenador y también una gran persona. Así que le estoy muy agradecido por la conversación y por su apoyo.

"Estaba extremadamente nervioso. Se lo dije de inmediato a mis padres, que también estaban nerviosos. Pero al final, simplemente fue una conversación muy buena."