Nicolas Pépé, fichaje fallido del Arsenal, marcó un doblete que llevó a Costa de Marfil a vencer a Curazao y avanzar por primera vez a la fase eliminatoria del Mundial

Curazao queda eliminado, pero se va con una de las historias más conmovedoras de la ampliación de 2026. Como la nación más pequeña en clasificarse, sumó un punto ante Ecuador en la fase de grupos. Ante Costa de Marfil no fueron un rival fácil y Juninho Bacuna falló un gol claro justo antes del descanso. La “Ola Azul” luchó hasta el final, pero no pudo batir a Yassin Fofana.

«Este equipo se ha superado ante selecciones de talla mundial», afirmó el seleccionador Advocaat. «Los extremos [de Costa de Marfil] valen 50 millones cada uno… Lo más importante era llegar a la Copa Oro y, desde ahí, al Mundial». Al preguntarle si Curaçao podría volver a clasificarse, se mostró optimista. «Si ves cómo jugamos el segundo y el tercer partido», añadió, «el panorama es muy prometedor».

Ahora, en la ronda de 32, todos se preguntan hasta dónde llegará esta renovada Costa de Marfil. Su siguiente reto será Francia, con Kylian Mbappé, o Noruega, con Erling Haaland. Con Pepe de vuelta y una defensa sólida, los Elefantes podrían ser la sorpresa de la eliminatoria.