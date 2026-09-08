El Aston Villa firmó el comienzo perfecto de su campaña en la fase de liga de la Champions League 2026-27 en la primera jornada. El equipo de Unai Emery viajó al Jan Breydel Stadium y logró una trabajada victoria por 3-2 sobre el conjunto belga Club Brugge.

El Aston Villa arrancó el partido con una intención ofensiva increíble y obtuvo pronto su recompensa. John McGinn vio puerta en el minuto 11 para dar ventaja temprana a los visitantes.

Sin embargo, el equipo local respondió de inmediato ante su ruidosa afición. Apenas ocho minutos después, Hugo Vetlesen remató un pase de Jan Virgili para poner el 1-1 en el marcador.