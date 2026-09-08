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Nicolas Jackson estrena su cuenta mientras el Aston Villa sobrevive a un susto final en un trepidante duelo de la Champions League contra el Club Brugge
El Aston Villa logra su primera victoria en la Champions League
El Aston Villa firmó el comienzo perfecto de su campaña en la fase de liga de la Champions League 2026-27 en la primera jornada. El equipo de Unai Emery viajó al Jan Breydel Stadium y logró una trabajada victoria por 3-2 sobre el conjunto belga Club Brugge.
El Aston Villa arrancó el partido con una intención ofensiva increíble y obtuvo pronto su recompensa. John McGinn vio puerta en el minuto 11 para dar ventaja temprana a los visitantes.
Sin embargo, el equipo local respondió de inmediato ante su ruidosa afición. Apenas ocho minutos después, Hugo Vetlesen remató un pase de Jan Virgili para poner el 1-1 en el marcador.
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Jackson se estrena como goleador con el Villa
A pesar de ese rápido revés, el Aston Villa recuperó pronto la compostura para volver a ponerse por delante. En el minuto 22, Emiliano Buendia se unió a la lista de goleadores al culminar con maestría un pase de Joao Gomes. Después, el conjunto visitante amplió su ventaja apenas dos minutos antes del descanso. El fichaje veraniego Nicolas Jackson acaparó los focos. El delantero marcó su primer gol oficial con su nuevo club en el minuto 43, enviando a los visitantes al vestuario con una contundente ventaja de 3-1.
El Brujas reacciona, pero se queda corto
Con una ventaja de dos goles, el Villa se enfrentó a un Brujas decidido tras la reanudación. Los locales apretaron con fuerza para volver a meterse en el partido y encontraron una vida extra vital en el minuto 59 después de una acción clave dentro del área.
Joaquin Seys recogió un cabezazo de Nicolo Tresoldi e intentó poner un centro al área, pero el balón golpeó en el brazo de Aaron Wan-Bissaka. El árbitro señaló penalti en virtud de la normativa actual de la Champions League sobre manos, lo que dio al conjunto local una enorme oportunidad de seguir con vida. Tresoldi asumió la responsabilidad desde los once metros y no falló. El delantero engañó con seguridad al portero del Villa Zion Suzuki para preparar un final tenso en Bélgica.
A pesar de una oleada de presión final del conjunto belga, el equipo de Emery mostró una notable solidez defensiva. El Villa sorteó con éxito los últimos compases sin encajar más goles y protegió su ajustada ventaja hasta el pitido final para regresar a Inglaterra con una victoria.
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Emery centra su atención en la Premier League
El Aston Villa debe volver a centrarse rápidamente en los asuntos domésticos, ya que se prepara para medirse al Nottingham Forest en su próximo partido de la Premier League.
Por el contrario, el Brujas estará desesperado por volver a la senda de la victoria en el ámbito nacional. Buscará rehacerse de esta frustrante derrota europea cuando se enfrente al Amberes en la Jupiler Pro League belga.
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