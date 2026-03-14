Nicolas Jackson es expulsado por una entrada brutal antes de que Luis Díaz reciba su segunda tarjeta amarilla en el reñido enfrentamiento entre el Bayern y el Bayer Leverkusen

El Leverkusen siguió llevando la iniciativa durante los cuatro minutos de tiempo añadido, desbordando la improvisada defensa del Bayern, y la primera parte terminó con una ventaja de 1-0 para los locales. El impulso del partido se decantó claramente a favor del Werkself, pero los visitantes no tardaron en reaccionar. Les anularon un gol del suplente Harry Kane nada más saltar al campo, pasada la hora de juego. A continuación, Luis Díaz logró marcar para el equipo de Vincent Kompany, manteniendo a su equipo en el partido. Sin embargo, también fue expulsado posteriormente con una segunda tarjeta amarilla por simular una falta en el minuto 84, y el partido terminó 1-1 después de que el VAR anulara un gol de la victoria del Leverkusen en los últimos instantes.