AFP
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Nicolas Jackson es expulsado por una entrada brutal antes de que Luis Díaz reciba su segunda tarjeta amarilla en el reñido enfrentamiento entre el Bayern y el Bayer Leverkusen
Tarjeta roja desastrosa para Jackson
El punto de inflexión se produjo en el minuto 41, cuando Jackson cometió una entrada imprudente sobre Martin Terrier en el círculo central. Aunque en un primer momento se le mostró una tarjeta amarilla, la decisión se agravó a tarjeta roja directa después de que la revisión del VAR revelara una fuerte pisada en el tobillo de Terrier. La expulsión obligó al Bayern a jugar con diez hombres mientras perdía en el marcador.
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Gol tempranero de los locales
El Leverkusen se adelantó en el marcador a los seis minutos, cuando Montrell Culbreath le robó el balón a Luis Díaz. El extremo se lo pasó a Patrik Schick, quien se lo cedió a Aleix García; su disparo, tras un rebote, dejó a Sven Ulreich sin opciones. Para García, fue su segundo gol en la Bundesliga esta temporada. A pesar de que el Bayern disfrutó de casi el 70 % de la posesión, le costó mucho romper una defensa muy disciplinada, y Jackson envió fuera su primera ocasión clara.
El drama del VAR y los goles anulados
La frustración de los visitantes aumentó en el minuto 26, cuando creyeron haber empatado. El lanzamiento de falta de Joshua Kimmich fue desviado por Ernest Poku, golpeó en el brazo de Jonathan Tah y rebotó en la red. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que el árbitro Christian Dingert revisó las imágenes del VAR y anuló oficialmente el gol por mano. Poco después, Tah recibió una tarjeta amarilla contra su antiguo club, lo que le valió una suspensión para el siguiente partido.
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El Bayern se queda con nueve jugadores
El Leverkusen siguió llevando la iniciativa durante los cuatro minutos de tiempo añadido, desbordando la improvisada defensa del Bayern, y la primera parte terminó con una ventaja de 1-0 para los locales. El impulso del partido se decantó claramente a favor del Werkself, pero los visitantes no tardaron en reaccionar. Les anularon un gol del suplente Harry Kane nada más saltar al campo, pasada la hora de juego. A continuación, Luis Díaz logró marcar para el equipo de Vincent Kompany, manteniendo a su equipo en el partido. Sin embargo, también fue expulsado posteriormente con una segunda tarjeta amarilla por simular una falta en el minuto 84, y el partido terminó 1-1 después de que el VAR anulara un gol de la victoria del Leverkusen en los últimos instantes.
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