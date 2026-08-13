Según The Sun, el delantero del Chelsea Jackson está dispuesto a luchar por su futuro en Stamford Bridge, pese al importante interés del Aston Villa y de varios clubes de España. El delantero de 25 años ha regresado a la dinámica de los Blues tras su gira de pretemporada por Asia, donde, según se dijo, quedó profundamente impresionado por los métodos del nuevo entrenador Alonso.

Aunque se espera que el mercado de fichajes se anime en los últimos días de la ventana, la postura actual de Jackson es una clara declaración de intenciones a la jerarquía del Chelsea. A diferencia del verano anterior, cuando las llegadas de Liam Delap y Joao Pedro le hicieron caer en el orden de preferencia y entrar en una lucha por apariciones desde el banquillo, el exjugador del Villarreal ahora confía en poder desempeñar un papel clave.