Nicolas Jackson conoce la duración de su sanción en la Bundesliga por una entrada brutal en el empate del Bayern de Múnich contra el Bayer Leverkusen

La profundidad de la plantilla del Bayern está llegando a sus límites, ya que la ausencia de Jackson en los dos próximos partidos supone un reto importante. A pesar de dominar el 70 % de la posesión frente al Leverkusen, los bávaros tuvieron dificultades para mostrar eficacia ante la portería, un problema que no hará más que agravarse con la ausencia forzosa del delantero. El partido se vio empañado además por un gol anulado a Joshua Kimmich y una tarjeta amarilla a Jonathan Tah que también le supone una suspensión. Con Díaz también enfrentándose a una sanción tras su expulsión en los últimos minutos, Kompany tendrá que afrontar los próximos partidos de liga del Bayern sin tres jugadores clave.