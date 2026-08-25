Nicola Berti, excentrocampista del Inter, habla con la Gazzetta dello Sport desde el Caribe, donde está de vacaciones: «¿Inter-Monza? Me coloqué desde las 12:30 con mi hijo y algunos amigos. Me da mucha pena no haber estado allí, pero tenía que hacer algunas cosas y no volveré a Italia hasta el día 30. Cuando nos reunimos aquí, sin embargo, hemos instaurado una gran tradición: en cada gol del Inter, todos nos tiramos a la piscina. Por suerte me di un buen póker de bañitos...».





Sobre el mercado del Inter: «¿Cómo lo valoro? ¡Grandioso! Ahora solo esperamos que no salga nadie. Ni siquiera Luis Henrique, al que yo me quedaría para toda la vida porque nos hará falta durante la temporada. ¿Stankovic? Si logra soportar un año de espera, de aprendizaje, yo también lo mantendría en la plantilla. Uno que viene de la cantera del Inter, que tiene cojones, entrenado por Chivu en el Primavera. Está protegido, y obviamente lo digo en el buen sentido. Y es fuertísimo: poco a poco podrá hacerse su espacio».