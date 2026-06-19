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Nico Williams quiere un contrato de por vida con el Athletic Club y desmiente nuevos rumores de traspaso
Williams promete lealtad absoluta al gigante vasco
El talentoso delantero vasco fue protagonista el verano pasado de una larga saga de fichajes, tras el interés del Barcelona, antes de renovar a largo plazo en Bilbao. Desde la concentración de la selección española en Chattanooga, Williams reafirmó su compromiso con la directiva y aclaró que su futuro depende de ella, aunque prefiere seguir siendo fiel a un solo club.
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El delantero desmiente los rumores sobre su traspaso
Williams, en una reciente entrevista en «El Larguero» de la Cadena SER, expresó su cariño por el Athletic Club y afirmó: «Mi prioridad es devolver el afecto que he recibido este año».
Williams declaró: «Me siento muy a gusto en el Athletic. Lo primero que quiero hacer es devolver el cariño que me han dado este año. Quiero cumplir mi contrato —lo firmaría ahora mismo—, pero en el fútbol todo puede pasar. Si el club quiere que me vaya, me iré; pero si dependiera de mí, me quedaría aquí para siempre».
Las lesiones trastocan la temporada nacional
El delantero ha sufrido una temporada nacional muy difícil, marcada por graves problemas físicos, entre ellos un doloroso episodio de osteítis púbica que le impidió jugar una semifinal europea clave. Tras recuperarse, una lesión muscular, sufrida ante el Valencia, le obligó a perderse tres partidos consecutivos contra el Espanyol, el Celta de Vigo y el Real Madrid, aunque el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, mantuvo plena confianza en sus capacidades.
Williams añadió: «Hay lesiones que te dejan destrozado. La pubalgia es increíblemente frustrante porque un día ves la luz al final del túnel y al día siguiente te sientes fatal. Puede prolongarse indefinidamente, pero ya me he recuperado de eso.
Esta lesión es diferente: tiene un plazo de recuperación fijo de tres o cuatro semanas. Ahora me siento bien, aunque existe riesgo de recaída si el músculo se fatiga. El entrenador nos transmite tranquilidad y confianza.
«El plan era que tuviera unos minutos para recuperar el ritmo de partido, algo clave. El entrenador me los dio y estoy muy agradecido por la oportunidad y por seguir recuperando mi nivel».
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Se acercan los objetivos de alcanzar la mejor forma física
Tras el frustrante 0-0 ante Cabo Verde, donde Williams entró en el 86’, España necesita ganar el domingo a Arabia Saudí. El extremo busca su ritmo y convencer al cuerpo técnico para ser titular.
Williams concluyó: «Creo que estaré al 100 % antes de la fase eliminatoria, justo a tiempo para el partido contra Uruguay. Estamos acelerando la recuperación con precaución, porque recuperar el ritmo tras tanto tiempo de baja es difícil. Aun así, creo que estaré bien para el partido contra Uruguay. Necesito coger ritmo ante Arabia Saudí, aunque el entrenador decidirá cuántos minutos tendré.
«Al volver de una lesión, prefiero iniciar el partido para igualar el ritmo de rivales y compañeros, pero estaré satisfecho con cualquier oportunidad que me den».